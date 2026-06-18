Exército mexicano invade o acampamento da seleção da Coreia do Sul

Em circunstâncias misteriosas que ainda suscitam muitas dúvidas, as forças militares mexicanas abateram um drone que sobrevoava nas proximidades do campo de treinamento da seleção sul-coreana na cidade de Guadalajara, enquanto a equipe se preparava para enfrentar o México na Copa do Mundo de 2026.

De acordo com a rede “Sky News Árabe”, as forças mexicanas utilizaram equipamentos especializados para monitorar o drone “não registrado” e, em seguida, o neutralizaram rapidamente, conforme confirmou uma autoridade federal mexicana.

Ainda não foi revelada a identidade da entidade que lançou o drone, nem se ele tinha a missão de espionar os planos táticos da seleção sul-coreana.

Ao comentar o incidente, o técnico da seleção sul-coreana, Hong Myung-bo, disse: “Durante nosso treino, um drone apareceu no céu”.

Ele continuou: “Felizmente, isso aconteceu antes de começarmos a trabalhar em nossas estratégias, por isso não nos afetou, mas o momento era extremamente delicado durante a preparação para a partida, e o que aconteceu foi realmente lamentável”.

As autoridades mexicanas ainda não esclareceram o momento exato do incidente, nem se algum suspeito foi detido.

A fonte federal indicou que as autoridades neutralizaram, nos últimos dias, vários drones que tentaram se aproximar das áreas de segurança ao redor dos estádios nas três cidades-sede: Cidade do México, Monterrey e Guadalajara.

O incidente faz parte do gigantesco plano “Coccolcan”, lançado pelas autoridades mexicanas em março passado, no qual participam cerca de 100 mil agentes de segurança e militares. O plano inclui medidas de segurança reforçadas e sistemas de alerta precoce para proteger as seleções, os estádios e a torcida.

Já no Canadá, as autoridades impuseram uma proibição total de voos de drones não autorizados sobre os estádios e locais de treinamento em Vancouver e Toronto, e essa proibição permanecerá em vigor até 7 de julho.