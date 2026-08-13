Segundo o Ruhr Nachrichten, na cúpula do BVB já não vale mais o princípio da maioria entre treinador, diretor esportivo e diretor-executivo de futebol, mas sim a unanimidade absoluta.

Isso significa: no BVB, só se toma a iniciativa no mercado de transferências por um jogador quando nenhum integrante do trio de comando tem ressalvas. Atualmente, esse é o caso de Said El Mala, e também já foi assim nas contratações custosas de Konstantinos Karetsas (30 milhões, KRC Genk) e Joane Gadou (20 milhões, RB Salzburg).

No caso do trio citado, Niko Kovac, Ole Book e Lars Ricken deram sinal verde. A partir daí, a situação ficou séria. Enquanto Karetsas e Gadou já foram apresentados como reforços, as negociações com o 1. FC Köln por El Mala possivelmente estão perto de um desfecho positivo.

BVB estaria perto de um golpe de mercado por Said El Mala

Segundo a Sky, em breve deve chegar à cidade da catedral uma oferta por escrito do Dortmund no valor de 50 milhões de euros, além de outros cinco milhões de euros em bônus. Isso significa: o BVB vai atender às altas exigências do Effzeh pelo shooting star alemão. O Express informou na quarta-feira sobre um acordo interno, segundo o qual o chefão do Köln, Thomas Kessler, teria prometido a El Mala a liberação para transferência nesse caso.

Assim, é bastante possível que também o terceiro jogador desejado, sobre o qual todos os membros da diretoria do Dortmund conseguiram chegar a um acordo neste verão, siga para a região do Ruhr.

Getty Images

Fracasso de Yan Couto no mercado do BVB serve como exemplo de alerta

A nova condição básica para as grandes transferências neste verão também é o resultado de um dos mal-entendidos talvez mais caros dos últimos anos. Porque, diferentemente de Gadou, Karetsas e El Mala, no caso de Yan Couto, em 2024, não houve unanimidade absoluta. Enquanto o então técnico Nuri Sahin queria trazer para sua equipe, com o brasileiro, um perfil semelhante ao de Ian Maatsen, que antes havia convencido do outro lado, Ricken, em especial, teria manifestado grandes dúvidas sobre a transferência.

O então diretor esportivo Sebastian Kehl ainda assim partiu para a ação para atender ao desejo de Sahin. O desfecho é conhecido: o BVB acertou um negócio de empréstimo bastante absurdo com o Manchester City, no qual a obrigação de compra, no valor de 25 milhões de euros, foi acionada após apenas poucas partidas. Antes disso, os aurinegros já haviam pago uma taxa de empréstimo de cinco milhões de euros.

Couto nunca conseguiu justificar esse valor exorbitante com suas atuações. Em sua primeira temporada, teve grandes problemas de adaptação, muitas vezes jogou mal e praticamente não foi um fator no jogo do Dortmund. Em sua segunda temporada, houve alguma melhora com a mudança de sistema promovida pelo novo técnico Niko Kovac para uma linha de três, com Couto como ala pela direita.

Mas, como o concorrente Julian Ryerson fez uma temporada extraordinária (18 assistências em 42 jogos), Couto, apesar da melhora de rendimento, somou apenas 27 partidas oficiais, com ainda assim dois gols e três assistências.

Após dois anos sem sucesso, Couto e o BVB encerraram por enquanto esse capítulo em comum. O jogador de 24 anos se transferiu por empréstimo, mediante uma taxa de três milhões de euros, para o Como. Lá, Cesc Fabregas aparentemente tem grande apreço por Couto. Segundo relatos coincidentes da imprensa, a opção de compra negociada seria de 20 milhões de euros. Em caso de transferência definitiva, o Dortmund ao menos limitaria ao mínimo o prejuízo com Couto.

Getty Images



