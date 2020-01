Excursão do Palmeiras com Luxemburgo já "eliminou" time da Libertadores

Em 1994, quando o Verdão foi eliminado pelo São Paulo na competição continental, muitos apontaram as viagens promovidas pelo clube como razão

O Palmeiras começa nesta quarta-feira a sua temporada no jogo diante do Atlético Nacional-COL, às 22h30 (de Brasília), no estádio do , nos . O embate, que marca a reestreia de Vanderlei Luxemburgo como técnico da equipe, acontece 26 anos depois de uma polêmica excursão do , até hoje apontada como motivo da eliminação na da América de 1994.

À época dominante no futebol brasileiro, já campeão brasileiro, campeão paulista e rumando para mais uma conquista nacional, o time de Luxemburgo viu na brecha do meio do ano uma oportunidade para excursionar pelo mundo e ganhar dinheiro. O problema é que o calendário sul-americano era bem mais complicado do que hoje em dia.





Diante do rival , que entrou nas oitavas de final da Libertadores por ter sido campeão no ano anterior, o iniciou o mata-mata no dia 27 de abril daquele ano, empatando por 0 a 0. Segundo a Folha de S.Paulo, o jogo foi um "massacre" palmeirense, com nove chances reais de gol apenas no primeiro tempo contra nenhuma do rival. O zero, porém, lá ficou.



Depois de confirmar o bicampeonato estadual, o Verdão tinha dois meses até que os jogos oficiais fossem retomados, o que iniciou uma peregrinação pelo mundo. amistosos no , passagem pela para enfrentar a seleção nacional, jogos na (cinco em apenas uma semana) e, por fim, uma ida ao .



Controversa já naquela época, a intertemporada chegou a ser criticada pelo próprio Luxemburgo antes de acontecer. "Não vamos para a Rússia porque vai ser muito desgastante", disse o treinador, em entrevista publicada pela Folha de S. Paulo. Poucos dias depois, no entanto, o Verdão confirmou a passagem pela antiga União Soviética.





Com três vitórias e um empate na passagem por terras nipônicas, o Verdão retornou ao Brasil apenas na manhã da quinta-feira, dia 21 de julho daquele ano, três antes da data marcada para o reencontro com os são-paulinos. Os jogadores foram diretamente do aeroporto a Atibaia, para ficarem concentrados depois de quase 40 dias viajando juntos pelo mundo.



"Dormi quatro horas só no avião, estou muito cansado", disse Evair na chegada do elenco. Luxemburgo, preocupado, avisou que esperava ter chegado ao menos uma semana antes do embate. "Mas isso não vai ser um fator preponderante se perdermos o jogo", ressaltou.



Houve ainda quem visse vantagem alviverde sobre os tricolores pelos jogos realizados. "Eles estão praticamente parados há dois meses. Nós, não", afirmou Edilson. Diante de um rival bicampeão continental, porém, o Palmeiras viu o sonho da primeira Libertadores ser adiado. 2 a 1 para o São Paulo, que seguiria até perder a final frente ao Vélez, nos pênaltis, no Morumbi.



A excursão palmeirense:



12/06/1994 - Seleção da Colômbia 3 x 0 Palmeiras - Pereira (Colômbia)

15/06/1994 - Dínamo Moscou 1 x 2 Palmeiras - Central Dynamo Stadium*

15/06/1994 - 0 x 2 Palmeiras - Central Dynamo Stadium*

17/06/1994 - Tekstilshchik 0 x 3 Palmeiras - Tekstilshchik

19/06/1994 - Lada 0 x 2 Palmeiras - Tolyatti

21/06/1994 - Seleção da Geórgia 0 x 1 Palmeiras - Tblisi

22/06/1994 - Tchernoborek 0 x 1 Palmeiras - Novosibirsk

09/07/1994 - Jubilo Iwata 0 x 5 Palmeiras - Yamaha

12/07/1994 - Kashima Antlers 1 x 1 Palmeiras - Kobe

16/07/1994 - Yokohama Flugels 0 x 4 Palmeiras - Yokohama

19/07/1994 - Nagoya Grampus 0 x 4 Palmeiras - Nagoya