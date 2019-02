Qual o retrospecto do São Paulo contra times argentinos?

A primeira vez que o São Paulo enfrentou um time argentino foi no dia 14 de fevereiro de 1935. Na ocasião, o Tricolor venceu o River Plate por 2 a 1, no estádio da Floresta, com gols de Junqueirinha e Luizinho. Telio descontou para os visitantes.

Já a primeira vez que o clube do Morumbi jogou na Argentina foi apenas em 1960, quando foi goleado pelo Boca Juniors por 5 a 2, no estádio Tomás Adolfo Ducó, do Huracán.



Tricolor conquistou a Copa Sul-Americana de 2012 diante do Tigre (Foto: Getty)

A história entre São Paulo e equipes argentinas também é recheada de decisões. Em duas delas, o Tricolor levou a melhor e saiu com o título: Libertadores de 1992 contra o Newell's Old Boys e a Copa Sul-Americana de 2012 diante do Tigre.

Por outro lado, já foram quatro derrotas para times argentinos em finais: Libertadores de 1974 para o Independiente, Libertadores de 1994 contra o Vélez Sarsfield, Supercopa da Libertadores de 1997 diante do River Plate e Recopa Sul-Americana de 2012 enfrentando o Boca Juniors.