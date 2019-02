Tricampeão da América: o histórico do São Paulo na Copa Libertadores

Caso chegue à final, o São Paulo terá a oportunidade de se tornar o primeiro time brasileiro a conquistar quatro títulos

O São Paulo entra em campo nesta quarta-feira (06), às 21h30 (Brasília), pela primeira vez na Copa Libertadores 2019, contra o Talleres. Com o maior número de participações no campeonato sul-americano, ao lado de Grêmio e Palmeiras, o Tricolor busca o quarto título do torneio na 19ª edição que disputa.

Há dois anos sem participar do campeonato, o Tricolor terá um caminho maior desta vez. Em quinto lugar no Brasileirão 2018, a equipe não garantiu vaga direta à fase de grupos, assim como o Atlético-MG, e precisará passar por duas fases preliminares para conseguir participar dos grupos da Libertadores.



Ao todo, o time já entrou em campo na competição por 181 vezes, com 88 vitórias, 42 empates e 48 derrotas. Tendo como destaque o ex-goleiro e capitão, Rogério Ceni, que se tornou o artilheiro da equipe no torneio, até o momento: Ceni marcou 14 gols em 90 jogos.

Tricampeão da América

Ao lado de Santos e Grêmio, o São Paulo esteve no topo da América do Sul por três vezes. Bicampeão continental em 1992 e 1993, disputando as finais contra Newell's Old Boys e Universidad Católica, respectivamente, a equipe, na época comandada por Telê Santana, “apresentou” o campeonato aos times brasileiros que não davam ênfase a competição comparado com os dias atuais.



Foi em 2005 que o time paulista entrou de vez para a história da Libertadores ao se tornar o primeiro brasileiro tricampeão. A vitória por 4 a 1, contra o Athletico Paranaense foi uma das maiores goleadas em finais da Copa.

Quase um hexacampeão



Não apenas de vitórias e títulos viveu o São Paulo na Libertadores: em 1974 o clube da capital paulista perdeu para o Independiente. Já em 1994, o revés foi para o Vélez. Por fim, a última final disputada pela equipe foi em 2006, contra o Internacional.

Eliminações em semifinais

Por quatro vezes o São Paulo disse adeus à Libertadores nas semifinais: em 1972, 2004, 2010 e 2016, ano em que participou da Copa pela última vez e foi eliminado pelo campeão daquela edição, o Atlético Nacional, da Colômbia.

Eliminações

Em 2008 e 2009, o São Paulo caiu nas quartas de final. O time ainda foi eliminado em três ocasiões nas oitavas de final, em 2007, 2013 e 2015. Por outro lado, em 1978, 1982 e 1987, o São Paulo não avançou às fases finais.