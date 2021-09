Exclusivo: Vinicius Jr. tem um dos cinco menores salários do Real Madrid

O atacante é um dos destaques do time nesta temporada e tem contrato até 2024; Real já estuda oferta para renovação

Após anos de instabilidade, Vinícius Jr. vive o melhor momento de sua jovem carreira pelo Real Madrid. Consolidado como titular e elogiado pela torcida, trouxe outro debate à tona: a sua situação contratual.

O brasileiro, por mais que tenha sido contratado por 45 milhões de euros, tem um dos cinco menores salários do elenco do Real Madrid, segundo apurou a Goal.

O atleta recebe cerca de 3,2 milhões de euros - aproximadamente R$ 20 milhões - por temporada. Mensalmente, pouco mais de R$ 1,5 milhão. Trata-se do menor patamar salarial do elenco, junto de nomes como Ceballos, Jesús Vallejo e Lunin.

Um valor no mínimo defasado, considerando a sua importância neste início da temporada. Assim, o Real Madrid já está conversando com o atleta para promover uma valorização. Um acordo que deve sair logo, considerando a sua atitude nas negociações salariais.

Elogiado pela diretoria do Real Madrid por aceitar dois acordos para reduzir seus vencimentos devido à pandemia do coronavírus, Vinícius Júnior chegou até a concordar com uma redução polêmica em 2020, que não foi aceita por boa parte do elenco.

Com contrato até 2024, o brasileiro deve renovar seu vínculo por mais algumas temporadas e receber uma grande valorização salarial. Nesta temporada, por exemplo, é o oitavo jogador mais utilizado pelo treinador Carlo Ancelotti, tendo atuado 491 minutos até o momento, com cinco gols e três assistências - atrás apenas de Karim Benzema.

Fontes internas destacam a ótima relação de Vini com o presidente do clube, Florentino Pérez - que nunca deixou de acreditar no jovem -, seu sonho de fazer história pelo Real Madrid e a multa rescisória de "apenas" 500 milhões de euros.

Desta maneira, tudo indica que teremos o atacante por muito mais tempo evoluindo no Santiago Bernabéu.