Vinícius Júnior comemora gol com torcida aglomerada do Real Madrid e levanta polêmica

Atacante brasileiro fez o gol da virada do clube merengue, mas violou os protocolos de segurança contra a Covid-19 na comemoração

Vinícius Júnior vem fazendo um forte início de temporada com o Real Madrid. Neste domingo (12), na vitória sobre o Celta de Vigo por 5 a 2, o atacante brasileiro balançou as redes mais uma vez. Contudo, a comemoração do gol com a torcida merengue gerou polêmica.

Após ficar atrás no placar duas vezes, o Real Madrid conseguiu empatar o duelo em 2 a 2. Então, aos 54 minutos de jogo, Vinícius Júnior fez o gol da virada e colocou o clube merengue na frente pela primeira vez no duelo.

O gol, muito importante para a vitória, fez o atacante brasileiro ir para a galera, literalmente, se jogando no meio dos torcedores, muitos deles sem máscara, que abraçavam em êxtase o camisa 20.

A emoção foi tanta que a polícia teve de intervir para a torcida soltar o jogador, que precisava retornar ao gramado para o reinício da partida. Então, de volta a campo, recebeu cartão amarelo do juiz, como era esperado.

Por ter quebrado os protocolos de segurança contra a Covid-19 com a comemoração, o atacante brasileiro recebeu diversas críticas. Agora, também é preciso esperar para saber se LaLiga irá punir o jogador. Mesmo assim, o fato não apagou mais essa grande atuação do brasileiro, que já chega a quatro gols em quatro partidas com o Real nesta temporada.

Benzema, que anotou um hat-trick no duelo, rasgou elogios ao companheiro de ataque, assim como a torcida merengue, cada vez mais empolgada com o desenvolvimento do camisa 20.

“Vinicius é um fenômeno, gosto muito de jogar com ele. Mostrou que pode jogar pelo Real Madrid”, disse Benzema ao final do duelo.

Depois do gol do brasileiro, o estreante Camavinga também fez o dele ampliando o placar, antes de Benzema dar números finais ao duelo, de pênalti.

Com quatro gols em quatro jogos até aqui, Vinicius já está a apenas dois tentos de sua melhor temporada com a camisa do Real, em 2020/21, quando marcou seis vezes em 49 partidas.