Exclusivo: Seedorf aponta racismo sistêmico contra técnicos negros no futebol

O ex-jogador falou sobre a falta de igualdade de critérios sobre o trabalho de negros e de brancos

"Essa é uma luta que temos travado durante toda nossa carreira". É assim que Clarence Seedorf fala sobre o racismo dentro do futebol. O ex-jogador, em entrevista à Goal, fez diversos questionamentos sobre as oportunidades que teve como treinador, principalmente no , por conta da cor de sua pele.

Seedorf, multicampeão, vitorioso por onde passou, ídolo. Este é o currículo do jogador de futebol, não do treinador. Desde que se aposentou dos gramados - quando jogava pelo -, o holandês teve algumas chances como treinador, mas mal passou dos 20 jogos em uma única equipe. Questionado sobre a falta de experiência, ele vai mais longe na explicação: racismo.

O ex-jogador usou como exemplo outros ex-jogadores que assumiram equipes de futebol e que tiveram mais chances do que ele para se provarem capazes. "[Pep] Guardiola não tinha muita experiência; quantos podemos considerar? [Fabio] Capello não tinha nenhuma experiência antes e [Andrea] Pirlo agora está treinando a ", disse na exclusiva que deu à Goal.

Foram dez anos defendendo as cores do Milan, e foi lá também a primeira oportunidade como treinador, em 2014, quando a equipe vivia um momento delicado. Mesmo com poucos jogos, ele ajudou a equipe a se livrar do rebaixamento e quase chegar à , mas acabou demitido. Acreditando ter ido melhor do que seus sucessores, Seedorf cobra igualdade dentro do futebol: " Você sabe que tem que haver igualdade de oportunidades para todos com o mesmo tipo de medida".

Mas, apesar disso, o ex-jogador ainda fala com carinho sobre o clube que foi sua casa durante muitos anos: "espero que o Milan seja sempre meu clube".

Veja trechos da entrevista:

Goal: Você já pensou que era um pouco cedo para treinar Milan? Você se arrependeu de ter aceitado esta oportunidade tão cedo?

Seedorf: Não, porque eu me senti pronto e também já provei com resultados e números que estou pronto. Infelizmente, o clube estava bastante instável naquele momento, eles queriam vender e eu me tornei parte de um ambiente mais turbulento do que relacionado ao que eu fazia como treinador.

Eu tinha a maior média de pontos dos últimos treinadores que o clube teve nos últimos anos e a maneira como jogávamos refletia o estilo e o DNA do clube, que é o que as pessoas valorizaram. Eu tirei o Clube do quase rebaixamento para lutar por um lugar na Europa. Com o AC Milan, como treinador, fizemos um trabalho incrível em um momento de crise no clube.

O Guardiola não tinha muita experiência; quantos podemos considerar? [Fabio] Capello não tinha nenhuma experiência antes e [Andrea] Pirlo agora está treinando a Juventus.

Acredito que se você tem, especialmente com a experiência que tivemos como jogadores, o talento que é necessário para ser também treinador e gerente, você sabe como administrar pessoas, sabe como transmitir sua filosofia e administrar os jogadores e a equipe e o clube e a imprensa, você só precisa encontrar o ambiente certo e um clube sólido para poder trabalhar bem.

Nunca senti tanta pressão como treinador, porque quando você é jogador, você está acostumado a isso: ninguém pode colocar mais pressão sobre você do que você mesmo. E, como treinador, acho que isso é uma enorme vantagem quando você está nessa fase.

Acho que Pirlo não estava mais entusiasmado agora do que estava como jogador. Com certeza é uma abordagem diferente, é um tipo diferente de emoção que você tem porque realmente não pode mais atuar, certo? Porque agora você precisa sentar-se ali e olhar e ver: se eles podem marcar o gol ou se não podem fazer o passe ou se podem defender e jogar.

Mas esse é provavelmente o processo mais importante para realmente se tornar um treinador: você não pode mais decidir uma partida, você não pode mais controlar o jogo, então você tem que acreditar no trabalho que fez na preparação e acreditar em seus jogadores, e então simplesmente aproveitá-la de fato.

Goal: Na verdade, como você mencionou, você teve um feitiço bem-sucedido. Mas, você poderia descobrir por que sua carreira no Milan chegou ao fim?

Seedorf: Na verdade, eu tinha mais dois anos de contrato e o clube estava realmente em uma situação muito difícil. Depois de mim, o antigo dono teve outros três treinadores em duas temporadas, enquanto o Milan era conhecido por dar estabilidade a seus treinadores.

Apesar de ter chegado em um período muito turbulento e instável da história do clube, não pude dizer "não" quando fui chamado para ajudar e fiquei muito satisfeito com o que consegui com o Milan e, como disse depois de mim, eles gastaram mais de 100 e 200 milhões de euros em jogadores e, apesar disso, de nenhum desses treinadores que vieram depois fizeram um trabalho melhor do que eu.

E antes de mim estava [Massimiliano] Allegri, que depois foi para a Juventus e ganhou tudo, mas estava quase na zona de rebaixamento quando deixou o Milan. E quando o aceitei, levei eles ao topo e só por causa de um gol de diferença conseguimos chegar na Liga Europa.

Então, a pergunta é: por que isso, certo? Então você vê Lampard, você vê Gerrard. Além disso, eles não tinham muita experiência, mas olha, eles ganharam a oportunidade de começar uma temporada e construir um time. É isso que você gosta de ver, porque esses jogadores deram muito ao futebol e podem dar muito à próxima geração de jogadores, para entreter o povo e garantir que os torcedores continuem desfrutando de grandes jogadores como eles fizeram.

Portanto, acho que houve muitas questões extras de campo que não estavam diretamente relacionadas comigo e que custaram escolhas dos proprietários, que nem sempre são racionais, e acho que foi isso simplesmente o que aconteceu.

Mas, como eu disse, você precisa de um pouco de sorte e isso com certeza não estava lá com a escolha que eles fizeram, mas espero que o Milan seja sempre meu clube, como o , como , , Botafogo, todos esses times pelos quais eu joguei, a , porque todos eles me ajudaram a evoluir e me transformar nessa outra pessoa e o jogador que eu era, e o treinador que sou.

É uma pena porque os torcedores obviamente sofreram muito nesses anos e agora começaram bem, então espero que finalmente desfrutem de uma temporada como a que o Milan costumava fazer.

Goal: O racismo no futebol é algo sobre o que você também falou muitas vezes ao longo de sua carreira, vocês até mesmo disse que não tem tantas oportunidades quanto outros treinadores por causa da cor de sua pele. Então, você pode entrar um pouco mais em detalhes, que tipo de questões que você ainda está enfrentando, você ainda está lutando contra isso proativamente?

Seedorf: Não sou eu, são apenas os números. Não sou eu, isso está acontecendo e ainda vai acontecer por anos, não só nos números, mas nas oportunidades, porque você sabe que tem que haver igualdade de oportunidades para todos com o mesmo tipo de medida.

Tomemos meu exemplo, se eu alcançar os pontos que alcancei, acho que foram 35 pontos em 19 partidas, e sou dispensado e os treinadores depois de mim fazem menos pontos, mas eles ficam o ano inteiro, então você se pergunta: quais são os parâmetros, quais são os critérios? E também, para contratar os treinadores: qual é o seu critério?

E como eu disse, não tem nada a ver comigo, há números muito difíceis sobre quantos treinadores negros, gerentes negros estão em posições de liderança no futebol europeu, nas gerências dos clubes, nas federações, nos comitês, nas bancadas... O percentual é muito baixo, e tão baixo como 1% ou menos, Portanto, a diversidade que você vê em campo não se reflete nas bancadas e não se reflete na alta administração e não se reflete na propriedade e em muitas coisas, então isso é algo que é a sociedade, no final eu sempre disse que o futebol reflete o que está acontecendo na sociedade.

Essa é uma luta que temos travado durante toda nossa carreira, porque nem sempre podemos provar o que estou dizendo porque é um sistema, é um racismo sistemático e escolhas. E podemos ir ainda mais longe, agora estamos falando de treinadores e gerentes negros etc., mas é sobre a igualdade de todos, porque também há outras questões como as de gênero que ainda não estão no nível que deveriam estar, [embora] esteja melhorando.

Mas para focar especificamente nos jogadores negros que querem se tornar treinadores e as oportunidades que eles têm, isto não é para ser comparado, você pode ir para uma lista de jogadores que jogaram no meu nível e não [estão] tendo a oportunidade.

Goal: Bem, você acha que poderia ir para o campo e jogar 90 minutos de futebol em nível profissional?

Seedorf: Claro que não amanhã. Seis anos... São quase seis anos desde que eu parei de jogar! Mas se eu optasse por me preparar durante cinco ou seis meses, então sim, acho que seria possível.