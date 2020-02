Exclusão da Liga dos Campeões deixa em dúvida futuro de Guardiola e de estrelas do City

O técnico espanhol garantia que cumpriria seu contrato até o final mas a punição aos citizens pode causar mudanças drásticas no clube

A Uefa divulgou seu veredito na investigação contra o . Mas para o clube, o assunto está longe de ter ganho um ponto final. A federação europeia determinou que o clube está suspenso por dois anos de qualquer competição continental e uma multa de 30 milhões de euros (R$ 139 milhões) pela séria quebra do Fair Play Financeiro e por não colaborar ao longo do processo.

As consequências da decisão podem ser imensas e recai diretamente sobre o futuro tanto de Pep Guardiola no comando do time, quanto no futuro das estrelas do elenco. Entretanto, pessoas ligadas ao clube acreditam que a Uefa ainda pode aceitar o recurso e assim mudar a decisão final.

O City planejava uma grande mudança no elenco. Encabeçada por Guardiola e pelo diretor esportivo Txiki Begiristain, a ideia era formar um time que pudesse fazer frente ao , que está dominando a Premier League nesta temporada. E o treinador garantia que não planejava sair ao final desta temporada, por mais decepcionante que ela esteja se desenhando.

A ideia de Guardiola era finalizar o seu contrato com o Manchester City, que se encerra somente ao término da próxima temporada, com o objetivo claro que vencer a Liga dos Campeões - maior desejo dos citizens e torneio que o espanhol não ganha desde a época de (também não conquistou a "Orelhuda" quando comandou o ). Porém, o treinador já deixou claro que pode ser demitido caso a campanha nesta temporada da Liga dos Campeões não seja bem sucedida.

Guardiola nunca quebrou um contrato antes do final (foi assim no Barcelona e também no Bayern). Ele até chegou a insinuar em algum momento que poderia permanecer mais tempo no comando dos citizens, mas a punição anunciada nesta sexta dá indícios de que esta não é uma possibilidade.

O banimento das competições europeias coloca em cheque também o futuro do elenco do City, pois alguns jogadores podem atingir seu auge nesse hiato de dois anos sem Liga dos Campeões. Jogadores como Aymeric Laporte, Bernardo Silva e o brasileiro Ederson têm mais cinco anos de contrato. Outras grandes estrelas como Kevin de Bruyne e Raheem Sterling tem mais três temporadas pela frente com o City.

Duas estrelas do elenco têm sua saídas quase certas ao final desta temporada: o contrato de David Silva acaba no meio do ano e não foi renovado e Leroy Sané deve se transferir para o Bayern de Munique. Ainda há dúvidas sobre o ataque, com uma possível saída de Sergio Agüero no próximo verão europeu.

Dois anos sem a Liga dos Campeões podem fazer o City deixar de ganhar mais de 200 milhões de euros (mais de R$ 930 milhões). Porém, caso as apelações do City falhem, as perdas podem ser ainda maiores.