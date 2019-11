Ex-técnico do Real, Solari retorna em nova função

Após oito meses de sua demissão como treinador, Solari volta ao clube merengue como embaixador institucional

Santiago Hernán Solari está de volta ao . Após somente oito meses de sua demissão como treinador, ele está de volta ao clube para desempenhar a função de embaixador insticuional.

O desejo do ex-comandante do Real era seguir sua carreira como treinador. Na semana passada, ele quase voltou a dirigir um clube, o , que optou por contratar Óscar García Junyent.

Em sua breve passagem como treinador do Real Madrid, Solari conquistou um e revitalizou o elenco, dando mais espaço para jogadores como Reguillón, Vinicius Junior e Llorente. Porém, o treinador ficou muito marcado com sua briga com Isco.

Em março, Solari foi demitido e seu lugar foi ocupado por Zinedine Zidane, técnico que, após a grande primeira passagem pelo Real, também está pressionado no cargo.

Solari foi apresentado como embaixador institucional em uma cerimônia com Emilio Butragueño, diretor de relações institucionais do clube, na Universidad Europea de Madrid, parceira do Real.