Ex-São Paulo, Toró assina contrato de 12 milhões de euros na Grécia

Atacante de 23 anos deixou Morumbi de graça. Tricolor paulista mantém 25% dos direitos econômicos, e jogador fica com 20%. Panathinaikos tem 55%

O Panathinaikos, da Grécia, anunciou a contratação de Jonas Toró, ex-jogador do São Paulo, no mercado da bola. O jogador assinou por três temporadas com o clube, até junho de 2025, e terá um contrato de 12 milhões de euros (R$ 64,16 milhões na cotação atual), como soube a GOAL.

O valor será diluído ao longo dos 36 meses do vínculo de Jonas Toró e inclui remuneração, luvas e comissão dos agentes e intermediários da transferência. Não foi pago um valor ao Tricolor paulista nas tratativas. O atleta foi liberado de forma gratuita, já que tinha contrato no Morumbi apenas até dezembro de 2022 e estava fora dos planos da comissão técnica de Rogério Ceni.

Na negociação, ficou definido que o São Paulo permanece com 25% dos direitos econômicos do jogador de 23 anos. O próprio atleta detém 20%, e o Panathinaikos é dono da fatia restante — 55% dos direitos econômicos.

O Tricolor paulista, inicialmente, gostaria de receber uma compensação financeira pela saída do atleta de 23 anos. No entanto, como seu contrato se encerra no fim de 2022, a negociação foi sem compensação financeira, apenas com a manutenção de uma fatia dos direitos econômicos.

A primeira opção do Panathinaikos era o atacante Vitinho, do Flamengo. Os cariocas, contudo, recusaram a proposta pelo atleta. A oferta era nos mesmos moldes da que foi entregue ao São Paulo.

Fora dos planos de Rogério Ceni, o atacante fez seis partidas em 2022, somando 198 minutos jogados. No período, marcou um gol e deu uma assistência. A sua última atuação foi há mais de dois meses, na partida diante do Ayacucho, do Peru, pela Copa Sul-Americana.