São Paulo mantém 25% dos direitos e libera Toró de graça ao Panathinaikos

Saída do atacante de 23 anos foi sacramentada em reunião na tarde dessa quinta-feira. Ele assinará por três temporadas no futebol da Grécia

O São Paulo selou a saída de Jonas Toró para o Panathinaikos, da Grécia. O negócio ocorreu de forma gratuita, mas o Tricolor paulista mantém 25% dos direitos econômicos do atacante, como soube a GOAL.

A negociação foi sacramentada em uma reunião ocorrida na tarde desta quinta-feira (28). O executivo de futebol Rui Costa foi o responsável por conduzir as tratativas com os gregos e garantiu o percentual do clube.

O Tricolor paulista, inicialmente, gostaria de receber uma compensação financeira pela saída do atleta de 23 anos. No entanto, como seu contrato se encerra no fim de 2022, a negociação foi sem compensação financeira, apenas com a manutenção de uma fatia dos direitos econômicos.

Jonas Toró já deu sinal positivo para a sua transferência ao futebol grego. Ele assinará por três temporadas com o Panathinaikos, até junho de 2025. O atleta também recebeu proposta da Dinamarca, mas nem sequer discutiu a situação por causa do acordo entre as partes, selado no período vespertino.

A primeira opção do Panathinaikos era o atacante Vitinho, do Flamengo. Os cariocas, contudo, recusaram a proposta pelo atleta. A oferta era nos mesmos moldes da que foi entregue ao São Paulo.

Fora dos planos de Rogério Ceni, o atacante fez seis partidas em 2022, somando 198 minutos jogados. No período, marcou um gol e deu uma assistência. A sua última atuação foi há mais de dois meses, na partida diante do Ayacucho, do Peru, pela Copa Sul-Americana.