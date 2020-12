Ex-presidente do Barcelona promete pagar multa dada a Messi por homenagem a Maradona

Joan Gaspart ficou indignado com a RFEF por ter punido o jogador

Joan Gaspart está indignado com a multa recebida por Lionel Messi por causa de sua homenagem a Diego Maradona. O ex-presidente do , inclusive, está considerando arcar com o valor: "Na segunda-feira acho que vou enviar € 600 para pagar a dívida".

Além de uma mensagem logo após o falecimento de Maradona, Messi ainda prestou uma outra homenagem ao seu conterrâneo. No jogo contra o Osasuna, ao marcar o quarto gol da vitória elástica, o craque tirou sua camisa do Barça para exibir a 10 do Newell 's Old Boys, time que ambos defenderam na .

Desde de o momento da homenagem, a imprensa espanhola já começou a falar sobre uma possível punição a Messi que, ao comemorar seu gol, expôs uma mensagem e, assim, descumpriu o regulamento imposto pela Federação Espanhola de Futebol, a RFEF.

E de fato a punição veio e Messi foi condenado a pagar € 600 (R$ 3.600) pela infração considerada grave. Mas Joan Gaspart não gostou nada disso.

"É vergonhoso que uma homenagem a um jogador como foi Maradona, um dos melhores do mundo, do qual participei da transferência [ao Barcelona], e que um companheiro que faça o que fez com a camisa, receba a mesma punição do qual os estatutos ou o regulamento dizem", disse o ex-presidente ao programa El 10 del Barça.

Tamanha é a revolta de Gaspart que ele mesmo está se comprometendo a pagar o valor à RFEF. "Não descarto enviar 600 euros para a RFEF e dizer-lhes que pago a multa que aplicaram a Leo por mostrar a camisa e vou explicar porquê, pelo tremendo amor que ele tinha por Diego Armando Maradona e o amor que tenho por Leo Messi", prometeu. "É uma demonstração de que, como sócios, nos envergonha que a Federação não tenha tido o detalhe moral e nem ético para dizer que é um caso especial o que fez Messi, e é necessário aplaudi-lo".

O ex-presidente ainda comparou a homenagem àquela feita por Andrés Iniesta, na de 2010, a Dani Jarque, morto aos 26 anos, no auge de sua carreira. "Felizmente a Federação não multou Iniesta por tirar sua camisa na África do Sul, porque senão ele também teria tido uma sanção", disse Gaspart.