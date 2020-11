O Barcelona pode ser punido por comemoração de Messi homenageando Maradona?

O craque do Barça exibiu uma camisa do Newell's Old Boys para homenagear o ídolo argentino

Leo Messi protagonizou uma linda homenagem para Diego Maradona neste domingo, 29. Ao comemorar o belo gol contra o Osasuna, na goleada por 4 a 0, Messi tirou a camisa do e mostrou uma camisa do Newell's Old Boys, time que o camisa 10 do Barça torce e que o Pibe defendeu por um curto período de tempo. A homenagem ao ídolo argentino, no entanto, deve ser punida pela Federação Espanhola de Futebol.

O Código Disciplinar da RFEF prevê uma multa caso um jogador tire a camisa e exiba qualquer tipo de mensagem por baixo do uniforme de jogo. Como informou o jornal Sport, o valor da punição nestes casos é pago pelo clube do jogador que cometeu a infração. Confira o que diz o Código:

"O jogador de futebol que, por ocasião de ter marcado um gol ou por qualquer outra causa derivada do jogo, levanta a camisa e exibe qualquer tipo de propaganda, slogan, lenda, sigla, anagramas ou desenhos, seja qual for o seu conteúdo ou a finalidade da ação, será punido, como autor de infração grave, com multa até 3 mil euros (R$ 19,2 mil) e advertência".

Tente não se emocionar 💙pic.twitter.com/zSOAz52ATO — Goal (@GoalBR) November 29, 2020

A multa, no entanto, não será paga agora. A RFEF cobra este tipo de punição apenas ao final da temporada.

O duelo entre Barcelona e Osasuna foi marcado por diversas homenagens ao ídolo argentino, que defendeu o clube catalão entre 1982 e 1984 e vestiu a mesma 10 que Messi hoje usa.