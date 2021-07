Ex-Palmeiras quer processar Barcelona após dispensa por e-mail

Matheus Fernandes só disputou 17 minutos pelo Barcelona e chegou a ser emprestado antes de rescindir com o clube

O volante Matheus Fernandes deve processar o Barcelona após ter seu contrato rescindido, segundo a rádio RAC1. O jogador entende que o clube o tratou de maneira errada na demissão e, além disso, exige receber o valor integral do seu sálario, já que seu contrato valia até 30 de junho de 2024.

Conforme informou o jornalista Gerard Moreno, o volante ex-Palmeiras e Botafogo foi comunicado da rescisão de seu contrato por e-mail, e em nenhum momento o Barcelona teria telefonado ao atleta ou entrado em contato de forma mais direta para informar a quebra do contrato.

No e-mail enviado pelo clube, estão listado alguns motivos que causaram a saída do jogador: baixo desempenho durante a temporada, comparação com os outros meio-campistas, minutos jogados, baixa avaliação nos treinamentos. Entre nove parâmetros, em seis Matheus figura abaixo da média da equipe.

Com isso, Fernandes entende que os motivos elencados pelo Barça para sua dispensa são causa suficiente para um processo. O volante já desperta interesse do futebol francês e do Palmeiras, no futebol brasileiro.

Matheus Fernandes foi revelado pelo Botafogo antes de ser contratado pelo Palmeiras (Foto: Alexandre Loureiro/Getty)

Antes de chegar ao Palmeiras em 2019, Matheus Fernandes se destacou pelo Botafogo, em especial na Copa Libertadores de 2017. No Alviverde, Matheus atuou em 11 jogos antes de ser comprado pelo Barcelona por sete milhões de euros (cerca de R$ 32 milhões na cotação atual).

Pelo Barcelona, o brasileiro só atuou por 17 minutos e chegou ser emprestado para o Real Valladolid, onde atuou em apenas três jogos.