Ex-jogador do Feyenoord busca uma saída e é oferecido ao PSV

Hugo Bueno (23) foi recentemente proposto ao PSV, segundo informa o observador de clubes Rik Elfrink, do Eindhovens Dagblad. O atual campeão nacional pretende incorporar um lateral-esquerdo ao elenco neste verão.

Segundo Elfrink, o PSV recebeu propostas de vários jogadores na busca por um novo lateral.

“Por exemplo, Adam Aznou, de 20 anos, do Bayern de Munique, já foi candidato a reforçar o clube no passado e talvez ainda possa ser uma opção, embora não pareça ser a primeira escolha na lista.”

“Aznou passou por um ano bastante conturbado do ponto de vista esportivo. O Everton o comprou do Bayern, mas Aznou quase não jogou”, escreve Elfrink.

Bueno, que jogou pelo Feyenoord na temporada 2024/25, foi, de qualquer forma, proposto ao PSV. “Ainda não está claro se o PSV quer e pode avançar com essa contratação.”

“Há muitos nomes na lista e, além disso, a contratação de um lateral-esquerdo também pode depender das outras escolhas que o PSV fizer”, conclui Elfrink.

Bueno sofreu o rebaixamento na última temporada com o Wolverhampton Wanderers da Premier League. Ele parece estar buscando uma saída, já que ainda tem contrato até meados de 2028 com o clube que vai disputar a Championship.