Ex-jogador do Barcelona aconselha Rashford a ficar

Marcus Rashford começou bem a Copa do Mundo de 2026 com a seleção inglesa, dando continuidade ao seu excelente desempenho como artilheiro com o qual encerrou a temporada no Barcelona.

Rashford marcou um gol na vitória da Inglaterra sobre a Croácia por 4 a 2, ontem, quarta-feira, na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

O futuro de Rashford ainda é incerto, depois de ter jogado a última temporada por empréstimo pelo Barcelona, vindo do Manchester United.

O jornal “Mundo Deportivo” informou que Rashford esteve perto de permanecer no Barcelona por 30 milhões de euros, conforme um acordo anterior, mas esse acordo expirou no dia 15 de junho deste ano.

O jogador ainda espera continuar no clube catalão, embora saiba, ao mesmo tempo, que pode receber outras propostas antes do fechamento da janela de transferências de verão.

Por sua vez, o croata Ivan Rakitić, ex-jogador do Barcelona, declarou à plataforma DAZN após assistir ao gol de Rashford na Copa do Mundo: “Seria bom para o Barça continuar contando com Rashford”.