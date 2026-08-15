Ex-astro do Real: contratar Haaland significa a saída de Mbappé

O nome de Erling Haaland sempre esteve associado a uma transferência para o Real Madrid, especialmente antes de sua chegada ao Manchester City, depois de ter apresentado atuações excepcionais com o Borussia Dortmund.

Mas o problema está no fato de que o clube merengue apostou tudo em Kylian Mbappé, o que deixou um espaço limitado para o atacante norueguês.

E foi difícil encontrar uma maneira de encaixar Mbappé e Vinícius Júnior juntos, e a prova disso é o que aconteceu nas duas últimas temporadas.

Justamente por essa razão, Michael Owen, ex-astro do Real Madrid, não considera que a contratação de Haaland seja algo evidente ou fácil, a menos que ocorra uma grande venda.

A rede Defensa Central publicou as declarações de Owen, durante uma entrevista ao jornal Skinradar, onde disse: "Enquanto Mbappé estiver presente, não vejo como eles gastariam essa quantia para contratar Haaland. Já há quem se pergunte se Vinícius e Mbappé conseguem jogar juntos, porque Mbappé gosta de jogar um pouco mais pela esquerda, e já existem dúvidas quanto a isso".

E acrescentou: "Se a dupla for Mbappé e Haaland, como eles jogariam juntos? Você faria Mbappé jogar pela esquerda? Acho que seria um ou outro, sinceramente. Não acredito que se possa ter dois dos melhores atacantes de referência do mundo, Mbappé e Haaland, no mesmo time. Pessoalmente, não acho que os dois possam estar em um mesmo elenco".

Owen prosseguiu: "Quero dizer que é uma questão de custo e, depois, de tentar fazer isso dar certo, e para que isso aconteça, acredito que Mbappé teria de sair. Eles já tentaram a ideia dos galácticos há muitos anos, na minha geração. Simplesmente reunir os grandes jogadores não é necessariamente a solução ideal".

O ex-jogador do Real Madrid encerrou sua fala com essas palavras, ressaltando que ainda nutre muito carinho e admiração pelo clube merengue.