Everton trouxe James Rodríguez do Real Madrid de graça

Muitos imaginavam que a contratação do colombiano teria custado uma 'bolada' para os Toffees... mas o atleta chegou sem custos

James Rodríguez, um dos principais meio-campistas nessa temporada da Premier League, chegou ao de graça, praticamente dispensado pelo . Quem confirma a história é o diretor de futebol do clube inglês, Marcel Brands.

O camisa 19 foi a grande novidade nesta intertemporada para os Toffees, com uma alta expectativa de que ele poderia reencontrar seu melhor futebol com a camisa do time de Merseyside, atraindo mais atenção para a equipe de Carlo Ancelotti e sendo uma peça importante dentro das quatro linhas.

Na época, foi noticiado que o teria que ter pago uma quantia significativa para contar com James, mas Brands, durante sua revisão anual do orçamento em encontro com a diretoria, nesta quinta-feira (14), confirmou rumores de que o time não teve que pagar um centavo para o Real Madrid.

"Foi um dos mercados mais estranhos de todos. A pandemia claramente dificultou a ação de muitos clubes na janela. Nós a terminamos com 27 jogadores - um pouco mais do que o planejado." justificou-se, antes de detalhar as contratações. "Nós acertamos com seis jogadores. Contratamos Allan, Doucouré e Ben Godfrey, trouxemos James Rodríguez de graça, Niels Nkounkou ao final de seu contrato e Robin Olsen com um empréstimo gratuito."

Até agora, o colombiano vem sendo fundamental para o Everton de Carlo Ancelotti, marcando três gols em 14 jogos na temporada. Mais do que isso: o clube cai muito de produção quando vê seu camisa 19 ficar de fora das partidas, seja por lesão ou por opção técnica.

O diretor esportivo do Everton, Marcel Brands, confirmou que contratou James Rodríguez como agente livre, ou seja, sem taxa de transferência para o Real Madrid envolvido no negócio.



Curiosamente, James, contratado de graça na última janela, já foi um dos atletas mais caros do mundo: o meia foi negociado pelo Monaco em 2014 com o Real Madrid por 67,5 milhões de euros após sua performance histórica na de 2014, quando a terminou eliminada nas quartas de final pela seleção brasileira.

De graça ou não, agora o colombiano está no Everton e quer seguir fazendo boa temporada pelos Toffees. Para isso, a equipe volta aos gramados no domingo (24), às 17h (de Brasília), contra o , pela Copa da .