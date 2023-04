Everton x Newcastle United ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (27), pela 33ª rodada da competição; veja como acompanhar na internet

Everton e Newcastle se enfrentam na tarde desta quinta-feira (27), às 15h45 (de Brasília), no Goodison Park, pela 33ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Vindo de empate, o Everton conta com o apoio de sua torcida para buscar uma vitória e sair da zona de rebaixamento. Os Toffees estão em 18º lugar, com 28 pontos. Holgate é o único desfalque do time azul.

Do outro lado, o Newcastle está na terceira posição, com 59 pontos, e sabe que uma vitória é fundamental para a equipe continuar brigando por vaga na próxima Champions League. Matty Longstaff e Allan Saint-Maximin são os únicos desfalques, enquanto se recuperam de lesão.

Prováveis escalações

Everton: Pickford; Coleman, Keane, Tarkowski, Godfrey; Iwobi, Onana, Gueye, Doucoure, McNeil; Gray.

Newcastle: Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Joelinton, Bruno Guimarães, Willock; Almirón, Wilson, Isak.

Desfalques

Everton

Holgate está suspenso.

Newcastle

Matty Longstaff e Allan Saint-Maximin são os únicos desfalques, já que continuam no departamento médico.

Quando é?