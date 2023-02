Everton x Arsenal ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Equipes entram em campo neste sábado (4), no Goodison Park; veja como acompanhar na TV e na internet

Everton e Arsenal se enfrentam na manhã deste domingo (4), às 9h30 (de Brasília), em Liverpool, pela 22ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Depois de ser eliminado pelo Manchester City por 1 a 0 na Copa da Inglaterra, o Arsenal volta as atenções para o Campeonato Inglês. Os Gunners estão na liderança com 50 pontos, cinco a mais que o rival City.

Jorginho pode ser pressionado a entrar mais cedo se a lesão na costela de Thomas Partey o impedir de ser titular, mas os exames foram animadores e ele deve manter seu lugar no time titular.

Do outro lado, o Everton, na zona de rebaixamento com 15 pontos, busca reencontrar o caminho da vitória após sete derrotas e dois empates nos últimos nove jogos da temporada.

Em 218 jogos disputados entre as equipes, o Arsenal registra 108 vitórias, contra 64 do Everton, além de 46 empates. No último confronto, os Gunners golearam por 5 a 1 pela última rodada da Premier League 2021/22.

Prováveis escalações

Escalação do provável Arsenal: Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Xhaka, Partey; Saka, Odegaard, Martinelli; Nketiah.

Escalação do provável Everton: Pickford; Coleman, Tarkowski, Coady, Mykolenko; Iwobi, Gueye, Onana, McNeil; Gray, Calvert-Lewin.

Desfalques

Arsenal

Mohamed Elneny, Gabriel Jesus, Reiss Nelson e Emile Smith Rowe, machucados, estão fora.

Everton

Andros Townsend, Nathan Patterson, Michael Keane, Ben Godfrey e James Garner seguem fora.

Quando é?