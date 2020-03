Euro 2020 fica ameaçada pelo coronavírus e sedes entram em alerta

O surto de coronavírus na Europa pode adiar a Eurocopa programada para começar em junho

A epidemia do coronavírus Covid-19 está deixando a Europa em alerta e o futebol não fica de fora. foram adiadas, outras realizadas de portões fechados e novo protocolos foram adotados - o , da proibiu os apertos de mão -, o vírus agora está ameaçando a Europa de 2020.

Programada para acontecer entre os dias 12 de junho e 12 de julho, com 12 cidades sede, a não teve o seu adiamento descartado pelo presidente da Fifa, Gianni Infantino. A preocupação é a transmissão do coronavírus, principalmente por conta da circulação de pessoas e aglomerações.

Durante um congresso da UEFA, Infantino declarou que tudo depende da cenário mais próximo à data do evento. “Não podemos descartar nada, mas não podemos entrar em pânico. Pessoalmente, não estou preocupado, mas devemos avaliar seriamente a situação, embora esperamos não avançar em direção a uma suspensão de eventos em escala mundial", disse.

Somando todas as sedes já são 2.445 casos confirmados pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Só na Itália, epicentro do vírus na Europa, são 2.036 confirmações. A Hungria é o único dos países que vai sediar a Euro que não possui nenhum caso confirmado.

Alguns países estão tomando medidas para evitar a transmissão dos vírus, a principal recomendação é para que as pessoas mantenham a calma e que os hábitos de higiene sejam intensificados. Além disso, as viagens devem ser evitadas o máximo possível.

Veja o número de casos confirmados por país que tem cidade sede na Euro:

Azerbaijão Baku 3 casos confirmados Copenhague 8 casos confirmados Amsterdã 18 casos confrimados Reino Unido Glasgow/Londres 44 casos confirmados Dublin 1 caso confrimado Munique 188 casos confirmados São Petesburgo 3 casos confirmados 2.036 casos confirmados Hungria Budapeste 0 casos confirmados Romênia Bucareste 3 casos confirmados Bilbao 151 casos confirmados

COMO CADA SEDE ESTÁ LIDANDO COM O VÍRUS:

AZERBAIJÃO

A fronteira com o Irã foi fechada no sábado (29), para impedir a propagação do vírus. O país árabe já registrou mais de 43 mortes em decorrência do coronavírus.

DINAMARCA

Por acreditar não estar em uma situação tão grave quantos outros países, o governo dinamarquês tem uma estratégia de contenção do vírus. A ideia é rastrear pessoas infectados ou que estiveram em contato, e colocadas em quarentena, em suas próprias casas.

HOLANDA

O governo ainda não tomou nenhuma medida oficial para a prevenção do vírus, mas uma linha de atendimento oficial foi lançada para tirar as dúvidas dos cidadãos.

REINO UNIDO

O Reino Unido está seguindo um plano com oito passos para lidar com a epidemia.

São eles: campanhas para a conscientização da necessidade de higiene; incentivar as pessoas a ficarem em casa; redução da capacidade policial; isolamento dos infectados; cuidados especiais para doentes graves; manter as pessoas o menor tempo possível dentro dos hospitais; diminuir a quantidade de internações; e readmissão de médicos e enfermeiros já aposentados.

IRLANDA

Uma escola foi fechada na capital irlandesa depois de um aluno ser diagnosticado com coronavírus. Depois do aumento no número de casos suspeitos, o governo local está estudando as medidas que devem ser tomadas.

ALEMANHA

O governo alemão restringiu as fronteiras, principalmente em relação à países que tem muitos casos. Além disso, grandes eventos que aconteceriam no país nos próximos dias foram cancelados.

A principal preocupação é porque começaram a surgir casos que não podem ser rastreados até a fonte original, na .

RÚSSIA

Na Rússia, 88 estrangeiros foram deportados por terem desrespeitado a quarentena imposta pelo governo. Além disso, as fronteiras estão restritas e chineses não tem acesso ao país.

ITÁLIA

O principal ponto do surto de coronavírus na Europa, cada região da Itália está tomando suas próprias medidas de acordo com a necessidade. Pontos turísticos, bares, boates , escola e universidades foram fechados, eventos públicos - inclusive jogos de futebol - cancelados e vários voos foram cancelados.

HUNGRIA

Mesmo sem nenhum caso registrado de infecção por coronavírus, a Hungria está com uma série de procedimentos para que siga assim. Foi elaborado em plano de ação com 28 pontos, dentre ele o uso de câmeras térmicas e exames em pessoas que vêm ou vieram da China. Um número para tirar as dúvidas da população também foi instalado.

ROMÊNIA

Mesmo com poucos casos confirmados até agora, na Romênia diversas pessoas estão sendo mantidas em quarentena e milhares em isolamento residencial.

Em Bucareste, torcedores agrediram um homem de origem chinesa alegando que ele estava infectado com o vírus e, assim, ajudando a espalhar a doença.

ESPANHA

Se espelhando em outros países afetados, a Espanha está cancelando eventos grandes esportivos, religiosos, comerciais e qualquer outros que possam atrair multidões e criar aglomerações.