"Eu o tiraria de circulação. Ele virou jogador da seleção, tem grande valor para a equipe. Mas precisamos tirar esse tipo de coisa do esporte. Tem crianças assistindo, isso não se faz", esbravejou Hamann à Sky no sábado.

Mas o que aconteceu? Havia sido jogada pouco menos de uma hora em Mönchengladbach. O Mainz, visitante, vencia por 2 a 1 quando os donos da casa ganharam um pênalti por toque de mão. Na confusão habitual antes da cobrança de um pênalti, as câmeras de TV flagraram Amiri mexendo na marca da cal com as travas da chuteira.

Os árbitros, liderados pelo juiz de campo Robert Hartmann, não perceberam a ação do astro do meio-campo do Mainz. Se isso teve influência no chute desperdiçado em seguida é pura especulação. De todo modo, o defensor do Gladbach Kevin Diks acertou a bola com força na trave direita.

Para Hamann, Amiri teve uma conduta "grosseiramente antidesportiva" e "ultrapassou em muito um limite". O ex-astro do Bayern pediu "um jogo de suspensão".

Pouco depois do chute desperdiçado por Diks, o Gladbach finalmente balançou as redes. O reforço Isac Lidberg fez o 2 a 2, mas os mainzenses transformaram o placar em 4 a 2 até pouco antes do fim com gols de Eric Martel e Danny da Costa. O pênalti por toque de mão convertido por Shuto Machino já nos acréscimos, quando Amiri já havia sido substituído, chegou tarde demais para o Gladbach.

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Quem será o novo treinador do Borussia Mönchengladbach?

O Borussia assumiu a lanterna após a quarta derrota no quarto jogo da temporada, herdando-a do Hamburger SV, que conquistou sua primeira vitória na temporada contra o 1. FC Köln. Ao que tudo indica, Alexander Blessin agora deve assumir em Gladbach a sucessão de Eugen Polanski, que havia sido demitido após a terceira rodada. No sábado, o pentacampeão alemão foi comandado pelo técnico interino Jan-Moritz Lichte.

Ainda não está claro se Amiri corre o risco de sofrer punição por causa de sua ação. Para o jogador de 29 anos, agora estão no programa os dois jogos internacionais contra Holanda e Grécia. Amiri faz parte do primeiro de dois grupos convocados pela DFB do novo técnico da seleção Jürgen Klopp para as quatro próximas partidas da seleção alemã no total.