"Eu quero a Inter": Moussa Diaby embaralha os planos do Al-Ittihad

Em uma reviravolta acelerada que pode incendiar o mercado de verão, o ponta francês Moussa Diaby definiu sua posição final sobre o futuro e comunicou à diretoria da Inter de Milão sua total concordância em vestir a camisa do "Nerazzurri" na próxima temporada, pedindo que encerrem o acordo com seu atual clube, o Al-Ittihad saudita.

O jornal italiano "La Gazzetta dello Sport" revelou que Diaby entrou em contato direto com os dirigentes da Inter nas últimas horas e confirmou a eles seu desejo explícito de retornar ao continente europeu pela porta de "San Siro", impondo como condição que se chegue a um entendimento financeiro com a diretoria do Al-Ittihad para concretizar a negociação.

Segundo o jornal de ampla circulação, Diaby não coloca mais a permanência no Campeonato Saudita entre seus planos e pressiona fortemente por uma saída neste verão.

O jogador, de 26 anos, considera que o projeto esportivo da Inter e a disputa da Liga dos Campeões da Europa são a opção mais adequada para sua próxima etapa.

Atualmente, ocorrem negociações oficiais entre as diretorias da Inter e do Al-Ittihad, em meio a extrema discrição sobre os valores financeiros exigidos, e o clube italiano espera aproveitar o desejo do jogador para reduzir as pretensões do clube saudita, que havia contratado Diaby em uma negociação vultosa há não muito tempo.

Diaby é um dos principais alvos da Inter para reforçar a posição de ponta, diante da busca do treinador por ampliar as opções ofensivas antes do início da temporada.

As fontes indicam que a concordância do jogador representa 50% do negócio, enquanto a definição final permanece condicionada à capacidade da Inter de convencer o Al-Ittihad a abrir mão de seu astro.

Até o momento, não houve nenhum comentário oficial por parte do Al-Ittihad, mas a decisão clara de Diaby coloca o clube saudita sob grande pressão, entre manter o jogador ou aceitar sua saída e obter um retorno financeiro antes do fechamento da janela de transferências.