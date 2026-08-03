Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Moussa DiabyGetty Images

Traduzido por

"Eu quero a Inter": Moussa Diaby embaralha os planos do Al-Ittihad

Mercado da bola
M. Diaby
Al-Ittihad
Inter de Milão
Campeonato Saudita
Campeonato Italiano
França
Itália

O jogador francês busca o retorno à Europa

Em uma reviravolta acelerada que pode incendiar o mercado de verão, o ponta francês Moussa Diaby definiu sua posição final sobre o futuro e comunicou à diretoria da Inter de Milão sua total concordância em vestir a camisa do "Nerazzurri" na próxima temporada, pedindo que encerrem o acordo com seu atual clube, o Al-Ittihad saudita.

O jornal italiano "La Gazzetta dello Sport" revelou que Diaby entrou em contato direto com os dirigentes da Inter nas últimas horas e confirmou a eles seu desejo explícito de retornar ao continente europeu pela porta de "San Siro", impondo como condição que se chegue a um entendimento financeiro com a diretoria do Al-Ittihad para concretizar a negociação.

Segundo o jornal de ampla circulação, Diaby não coloca mais a permanência no Campeonato Saudita entre seus planos e pressiona fortemente por uma saída neste verão. 

O jogador, de 26 anos, considera que o projeto esportivo da Inter e a disputa da Liga dos Campeões da Europa são a opção mais adequada para sua próxima etapa.

Atualmente, ocorrem negociações oficiais entre as diretorias da Inter e do Al-Ittihad, em meio a extrema discrição sobre os valores financeiros exigidos, e o clube italiano espera aproveitar o desejo do jogador para reduzir as pretensões do clube saudita, que havia contratado Diaby em uma negociação vultosa há não muito tempo.

Amistosos de clubes
Milan crest
Milan
MIL
Inter de Milão crest
Inter de Milão
INT
Liga dos Campeões da Ásia - Eliminatórias
Al-Jazira crest
Al-Jazira
ALJ
Al-Ittihad crest
Al-Ittihad
ITT

Diaby é um dos principais alvos da Inter para reforçar a posição de ponta, diante da busca do treinador por ampliar as opções ofensivas antes do início da temporada.

As fontes indicam que a concordância do jogador representa 50% do negócio, enquanto a definição final permanece condicionada à capacidade da Inter de convencer o Al-Ittihad a abrir mão de seu astro.

Até o momento, não houve nenhum comentário oficial por parte do Al-Ittihad, mas a decisão clara de Diaby coloca o clube saudita sob grande pressão, entre manter o jogador ou aceitar sua saída e obter um retorno financeiro antes do fechamento da janela de transferências.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google