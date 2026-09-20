"Eu o tiraria de circulação. Ele virou jogador de seleção, tem grande valor para a equipe. Mas precisamos tirar essas coisas do esporte. As crianças estão assistindo, isso não se faz", disparou Hamann à Sky no sábado.

Mas o que aconteceu? Havia pouco menos de uma hora de jogo em Mönchengladbach. O Mainz, visitante, vencia por 2 a 1, quando os donos da casa ganharam um pênalti por mão na bola. Na confusão habitual antes da cobrança de um pênalti, as câmeras de TV flagraram Amiri mexendo na marca do pênalti com as travas da chuteira.

Os árbitros, liderados pelo árbitro de campo Robert Hartmann, não perceberam a ação do meio-campista do Mainz. Se isso teve influência no erro na cobrança seguinte é pura especulação. De todo modo, o defensor do Gladbach, Kevin Diks, chutou a bola com força no poste direito.

Para Hamann, Amiri se comportou de forma "grosseiramente antidesportiva" e "ultrapassou em muito um limite". O ex-astro do Bayern pediu "um jogo de suspensão".

Pouco depois do erro de Diks, o Gladbach finalmente marcou. O reforço Isac Lidberg fez o 2 a 2, mas o Mainz transformou o placar em 4 a 2 pouco antes do fim com gols de Eric Martel e Danny da Costa. O pênalti por mão na bola convertido por Shuto Machino já nos acréscimos, quando Amiri já havia sido substituído, veio tarde demais para o Gladbach.

Getty Images

Quem será o novo técnico do Borussia Mönchengladbach?

O Borussia assumiu a lanterna após a quarta derrota no quarto jogo da temporada, herdando-a do Hamburger SV, que conquistou sua primeira vitória na temporada contra o 1. FC Köln. Tudo indica que Alexander Blessin deve agora assumir em Gladbach o lugar de Eugen Polanski, que havia sido demitido após a terceira rodada. No sábado, o pentacampeão alemão foi comandado pelo técnico interino Jan-Moritz Lichte.

Ainda não está claro se Amiri terá alguma consequência por causa de sua ação. Para o jogador de 29 anos, agora estão no programa os dois jogos internacionais contra Holanda e Grécia. Amiri faz parte da primeira de duas convocações da DFB do novo técnico da seleção, Jürgen Klopp, para os quatro próximos jogos da seleção alemã.