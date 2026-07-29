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"Eu esperava mais": frustração atinge alvo do Real Madrid e do Barcelona

Mercado da bola
K. Smit
AZ Alkmaar
Real Madrid
Barcelona
Países Baixos
Espanha

Declarações emocionadas do talentoso holandês

O meio-campista holandês Kees Smit admitiu estar decepcionado com o impasse em relação ao seu futuro durante a janela de transferências de verão, afirmando que ainda não descarta deixar seu clube, o AZ Alkmaar, mas, ao mesmo tempo, não fecha as portas para permanecer por mais uma temporada.

Os últimos meses não transcorreram como o jogador desejava, pois ele sofreu um grande baque após ser cortado da lista da seleção da Holanda que disputará a Copa do Mundo, o que o privou de aparecer no torneio mais importante do ano, que ele esperava que fosse um ponto de partida rumo a um passo maior em sua carreira profissional.

Apesar de clubes como Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique e Chelsea terem acompanhado o jogador de perto ao longo da temporada, esse interesse não se converteu em propostas oficiais até o momento.

Smit havia confiado a questão do seu futuro ao famoso agente Jorge Mendes, mas as exigências do AZ Alkmaar, que pede 70 milhões de euros para liberá-lo, atrapalham quaisquer negociações.

O jogador disse, em declarações à rede holandesa ESPN:

"Eu esperava mais do que isso a esta altura. A verdade é que não sei onde vou jogar. Há a possibilidade de eu sair, e também há a possibilidade de eu ficar, e essa é a situação no momento. E não há nada que eu possa acrescentar sobre esse assunto."

O relatório apontou que clubes como o Real Madrid preferiram contratar outras opções para reforçar o meio-campo, enquanto os demais grandes clubes europeus se abstiveram de apresentar propostas devido ao alto preço do jogador e à sua ausência na Copa do Mundo.

Por outro lado, relatos holandeses confirmam que o PSV Eindhoven ainda acompanha o jogador, mas Smit continua à espera de uma grande proposta de algum clube fora da Holanda, já que seu maior sonho continua sendo ter sucesso na carreira fora do Campeonato Holandês.

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