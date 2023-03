Estudiantes de La Plata x Newell's Old Boys ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Argentino

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (31), pela oitava rodada; veja como acompanhar na internet

Estudiantes de La Plata e Newell's Ols Boys se enfrentem na noite desta sexta-feira (31), a partir das 19h (de Brasília), no Estadio Jorge Luis Hirschi, pela oitava rodada do Campeonato Argentino. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Antes de encarar o Oriente Petroleno na estreia da Copa Sul-Americana, o Estudiantes busca a recuperação no Campeonato Argentino. No momento, a equipe ocupa a 23ª posição, com oito pontos, e vem de derrota para o Gimnasia y Esgrima por 2 a 1.

Do outro lado, o Newell's Old Boys, em sexto, com 14 pontos, chega embalado com duas vitórias e um empate nos últimos três jogos. Na próxima terça-feira (4), encara o Audax Italiano, na rodada de estreia da Copa Sul-Americana.

Em 72 jogos disputados entre as equipes, o Newell's Old Boys registra 28 vitórias, contra 19 do Estudiantes de La Plata, além de 25 empates. No último encontro, válido pelo Campeonato Argentino 2022, o Newell's Old Boys venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Estudiantes de La Plata: Andujár; Rodríguez Lollo, Muñoz; Godoy, Ascacíbar, Sosa e Más; Rollheiser, Godoy; Boselli.

Newell's Old Boys: Hoyos, Pittón, Ditta, Mansilla, Mosquera; Sforza, Ferreira, Gómez; Sordo, Aguirre e Recalde.

Desfalques

Estudiantes de La Plata

Sem desfalques confirmados.

Newell's Old Boys

Armando Mendez, Fabian Angel, Francisco Gonzalez, Marco Campagnaro e Genaro Rossi estão lesionados.

Quando é?