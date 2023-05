Estudiantes x Banfield ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Argentino

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (19), pela 17ª rodada do torneio; veja como acompanhar na internet

Estudiantes e Banfield se enfrentam na noite desta sexta-feira (19), às 19h (de Brasília), no Estádio Jorge Luis Hirschi, na cidade de La Plata, pela 17ª rodada do Campeonato Argentino. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Na quinta posição, com 28 pontos, o Estudiantes chega embalado com seis vitórias e dois empates nos últimos oito jogos disputados no Campeonato Argentino. Do outro lado, o Banfield chega pressionaod após dois empates e duas derrotas nos últimos quatro jogos disputados. A equipe aparece nas últimas posições, com 15 pontos.

Em 43 jogos disputados entre as equipes, o Banfield soma 15 vitórias, contra 13 do Estudiantes, além de 15 empates. No mais recente encontro, válido pelo Campeonato Argentino de 2022, as equipes empataram sem gols.

Prováveis escalações

Estudiantes: Mariano Andujar, Santiago Núñez, Luciano Lollo, Zaid Romero, Jorge Rodriguez, Leonardo Godoy, Santiago Ascacibar, Fernando Zuqui, Gastón Benedetti, Benjamín Rollheiser e Mauro Méndez.

Banfield: Facundo Cambeses, Emanuel Coronel, Emanuel Olivera, Luis Mago, Emanuel Insua, Ignacio Rodríguez, Alejandro Cabrera, Brahian Alemán, Juan Bisanz, Milton Giménez e Sebastian Sosa.

Desfalques

Estudiantes

Sem desfalques confirmados.

Banfield

Não há desfalques confirmados.

Quando é?