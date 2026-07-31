Estrela marroquina ruma ao Campeonato Italiano

O defensor marroquino Redouane Halhal está prestes a viver uma das etapas mais marcantes de sua carreira profissional, depois de ficar próximo de uma transferência para o Campeonato Italiano, em um passo que pode representar um grande salto para o jovem jogador, que chamou a atenção na última temporada com o clube belga Mechelen, ficando perto de vestir a camisa do Venezia, recém-promovido à primeira divisão italiana.

Redouane Halhal pode estar a caminho da Itália nas próximas horas, já que o internacional marroquino, que disputou cinco partidas com a camisa da seleção de Marrocos, se prepara para se juntar ao Venezia, que retorna recentemente às competições da elite do futebol italiano (Série A).

Segundo revelou o jornalista belga Sacha Tavolieri, o belga Mechelen e o italiano Venezia chegaram a um acordo definitivo sobre a transferência do defensor de Marrocos, deixando o jogador perto de viver uma nova experiência em um dos campeonatos mais fortes da Europa.

O relatório apontou que o valor da negociação gira em torno de cinco milhões de euros, além de bônus por metas e variáveis, com o Mechelen mantendo uma porcentagem sobre o valor de qualquer transferência futura do jogador.

Espera-se que Halhal passe pelos exames médicos nas próximas horas, com o anúncio oficial da negociação previsto para as próximas 48 horas, caso os procedimentos finais sigam conforme o planejado.

O nome do defensor marroquino também havia sido associado a uma transferência para o Hellas Verona durante a última janela de transferências de inverno, antes de o Venezia optar por contratá-lo neste verão.

O Venezia entra na nova temporada com o moral elevado, depois de encerrar a temporada 2025-2026 na liderança da tabela de classificação da segunda divisão italiana (Série B) com 82 pontos, garantindo o retorno à elite do futebol italiano.

A equipe abre sua caminhada na nova temporada com um confronto contra o Lecce no dia 23 de agosto, antes de visitar o Milan no dia 28 do mesmo mês, em um teste antecipado diante de um dos grandes do futebol italiano.

Redouane Halhal fez uma temporada de destaque com a camisa do Mechelen, tendo participado de 34 partidas em diferentes competições, nas quais marcou um gol e deu duas assistências.

Ele também conquistou a confiança do técnico da seleção de Marrocos, Mohamed Ouahbi, que o convocou para disputar a Copa do Mundo de 2026, onde jogou a partida inteira contra o Haiti, que terminou com vitória de Marrocos (4-2), além de ter atuado durante os 90 minutos na vitória sobre o Canadá pelo placar de (3-0), consolidando seu espaço nas fileiras da seleção de Marrocos.