Estrela de Março x Botafogo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copinha 2026

Estrela de Março e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Joaquinzão, em Taubaté, pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. A partida terá transmissão ao vivo pela Record News e pela Xsports, na TV aberta e no YouTube. (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Em busca do título inédito da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Botafogo estreou com vitória ao superar o Águia de Marabá por 1 a 0 e divide a liderança do Grupo 22 com o Taubaté. Na outra partida da chave, o Estrela de Março foi derrotado pelo Taubaté por 2 a 0.

Na última rodada da fase de grupos, o Alvinegro enfrenta o Taubaté no sábado (10). Já o Estrela de Março mede forças com o Águia de Marabá. Os dois primeiros colocados do grupo garantem vaga na segunda fase da competição.

Botafogo: Rhyan Luca, Kadu Santos, Danillo Oliveira, Gabriel Justino, Gabriel Abdias, Bernardo Valim, Caio Valle, Cauã Zappelini, Felipe Januário, Kadir Barría, Kauan Toledo.

Estrela de Março: Elio, Kaique Levi, Aleck, Alexsandro, Gabriel Jesus, PH, Alisson Oliveira, Pedro Guilherme, Dudu, Jhon, Rai.

Desfalques

Botafogo

Sem desfalques confirmados.

Estrela de Março

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 07 de janeiro de 2026

quarta-feira, 07 de janeiro de 2026 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Estádio Joaquinzão - Taubaté, SP

