O brasileiro Endrick reavalia seu futuro no Real Madrid, depois de sentir-se frustrado com as poucas oportunidades no time principal, num momento em que seus representantes começaram a sondar diversos clubes da Premier League inglesa sobre a possibilidade de sua transferência durante a atual janela.

O atacante brasileiro, que completou 20 anos no mês passado, esperava retornar ao estádio Santiago Bernabéu neste verão pronto para disputar uma vaga regular no time titular, após seu destaque no período de empréstimo ao Lyon, da França, na temporada passada.

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Mas os planos do time merengue mudaram consideravelmente no período recente, depois que o clube contratou Carlos Espí para reforçar a posição de atacante, concluiu uma negociação superior a 100 milhões de libras esterlinas pela contratação de Yan Diomande, além de renovar por um longo período o contrato de Vinícius Júnior — o que fez Endrick sentir que seu caminho para atuar de forma regular se tornou mais difícil.

Uma opção antiga

Segundo a rede "teamtalk", isso levou o atacante e sua equipe a começar a estudar o próximo passo, com seus representantes iniciando, em parceria com intermediários, a avaliação da possibilidade de sua transferência para outro clube, tendo a Premier League inglesa como destino preferido de Endrick caso deixe a Espanha.

A transferência para a Inglaterra foi uma opção que Endrick estudou seriamente, antes de optar por se juntar ao Real Madrid, e a ideia de jogar na Premier League ainda exerce grande atração sobre ele.

Por outro lado, o Chelsea segue interessado em Endrick há bastante tempo, e um novo contato foi feito a respeito da possibilidade do negócio. Além disso, os clubes Arsenal, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur, Aston Villa e Fulham entraram em conversas sobre a situação do atacante brasileiro.

Apesar da ampliação do círculo de interessados, a conclusão do negócio dependerá, no fim das contas, da posição do Real Madrid, num momento em que a equipe de Endrick já iniciou conversas com a diretoria do clube espanhol sobre o possível formato de sua saída.

Florentino Pérez continua sendo um dos maiores admiradores do jovem jogador e não deseja abrir mão do projeto de Endrick no Santiago Bernabéu, apesar das crescentes preocupações do atleta quanto às suas chances de atuar.

O Real Madrid prefere o empréstimo

A opção preferida do Real Madrid é emprestar Endrick novamente, nos moldes do acordo pelo qual ele foi transferido ao Lyon na temporada passada, sendo um empréstimo sem opção de compra. Esse modelo parece adequado a clubes como Tottenham, Aston Villa e Fulham, que estariam abertos a contratar o jogador nesse formato.

Por outro lado, os clubes Arsenal, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Chelsea deixaram claro que só considerariam seriamente o negócio caso ele incluísse opção de compra.

As negociações continuam entre todas as partes, com os representantes de Endrick mantendo suas conversas com o Real Madrid durante o fim de semana, na tentativa de chegar a uma fórmula que agrade aos dois lados.