Estrela do Milan acende nova disputa entre Al-Nassr e Al-Ittihad

Os clubes Al-Nassr e Al-Ittihad entraram numa nova disputa pela contratação de uma das estrelas do Milan, da Itália, durante a atual janela de transferências de verão.

O site italiano "Calciomercato" afirmou que o Al-Nassr e o Al-Ittihad colocaram o francês Youssouf Fofana, médio do Milan, na sua lista de interesses, com o objetivo de o contratar durante a atual janela de transferências de verão.

O clube turco Besiktas era o mais próximo de contratar o jogador de 27 anos ao longo das últimas horas, antes de a dupla saudita entrar em cena.

Por seu lado, o Milan não se opõe à ideia de abrir mão de Youssouf Fofana, desde que receba um valor adequado, não inferior a 20 milhões de euros, montante que o clube italiano procura aumentar após a entrada da dupla saudita.

O Al-Nassr procura contratar um médio defensivo durante a atual janela de transferências de verão, para compensar a saída do croata Marcelo Brozovic no final da última temporada, e já está perto de garantir o português Samu Costa, do Real Maiorca.

Em contrapartida, o Al-Ittihad procura um jogador para a mesma posição, para compensar a saída do brasileiro Fabinho no final da última temporada, e o seu nome está associado a vários jogadores, com destaque para o marroquino Sofyan Amrabat, o egípcio Marwan Attia e o nigeriano Raphael Onyedika.

Fofana é considerado um dos elementos de destaque do Milan, desde que ingressou nas suas fileiras vindo do Mónaco no verão de 2024, tendo disputado 36 jogos com o clube na última temporada, nos quais marcou dois golos e fez quatro assistências.