Estrela do Marrocos é candidato a substituir Diomandé no Leipzig

O RB Leipzig começou a se movimentar no mercado de transferências para reforçar seu setor ofensivo e compensar a esperada saída de sua estrela marfinense Yan Diomande, rumo às fileiras do Real Madrid.

Segundo o site "Foot Mercato", a estrela marroquina Chemsdine Talbi entrou na lista de jogadores que despertam o interesse da diretoria do Leipzig.

Os dirigentes do Leipzig valorizam Chemsdine Talbi, que disputou 10 partidas internacionais pela seleção do Marrocos e atualmente joga no Sunderland.

O ponta marroquino, de 21 anos, marcou 4 gols em 30 partidas na última temporada com a camisa do Sunderland.

Chemsdine Talbi possui velocidade, capacidade de infiltração e flexibilidade tática, o que lhe permite acrescentar soluções ofensivas variadas ao Leipzig.

Até o momento, não houve nenhum contato entre o Leipzig e o Sunderland a respeito da negociação por Chemsdine Talbi, cujo contrato se estende até o verão de 2030.