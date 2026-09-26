Estrela do Barcelona confessa: quero ir a um psiquiatra

Gavi, craque do Barcelona, começou a atual temporada com participação limitada, depois de sofrer uma pancada no joelho durante o confronto contra o Elche, na primeira rodada de La Liga.

A lesão não passou de um susto passageiro, já que o jogador se recuperou dela e atuou por alguns minutos diante do Feyenoord, na Liga dos Campeões da Europa, e também contra o Racing, no Campeonato Espanhol.

O jornal Sport publicou declarações de Gavi durante sua entrevista à revista Men's Health, na qual afirmou que não recorreu a nenhuma ajuda externa para lidar com seus sentimentos ou com as oscilações psicológicas pelas quais passou após as lesões.

Gavi disse: "Ir a um psicólogo é sempre útil. Esteja você em um mau momento ou até mesmo em um bom momento, isso continua sendo importante. Eu nunca fui a um psicólogo antes, mas gostaria de ir."

E acrescentou: "Me isolei com a minha família, e isso também me ajudou muito."

O retorno de Gavi aos gramados não foi nada fácil, depois de ter ficado ausente das competições por quase um ano inteiro em 2023, antes de sofrer outra ausência que durou cerca de 5 meses em setembro de 2025, após ser submetido a uma cirurgia no menisco do mesmo joelho.

Mas Gavi não gosta que seu nome seja associado às suas lesões, preferindo que se fale dele em relação ao seu nível dentro de campo e à sua capacidade de resistir e se recuperar.

Gavi também abordou um assunto importante, as redes sociais, que muitos jogadores passaram a usar de forma cada vez mais intensa, seja por meio de agências de comunicação para executar campanhas ou para publicar fotos.

Gavi gosta de usar o aplicativo Instagram, mas não dá muita importância ao que dizem sobre ele, além de lidar bem com as críticas.

Ele disse: "As pessoas cuja opinião me importa no futebol são meus companheiros, os treinadores e os torcedores. Se eles estiverem felizes, isso é o mais importante. No fim das contas, são eles que me veem todos os dias e conhecem a verdade."

E frisou: "As pessoas podem expressar suas opiniões livremente, e isso é normal, e você pode gostar mais ou menos de um determinado jogador, mas eu sempre fui claro sobre as coisas. As críticas fazem parte do futebol, mas não me afetam muito."

Em relação ao estilo de Gavi, o jogador apareceu, após ser campeão da Copa do Mundo, com o cabelo tingido de rosa. Foi uma mudança radical em sua aparência, mas ocorreu para cumprir uma promessa que havia feito a si mesmo.

Ainda assim, Gavi começou, há alguns meses, a se preocupar mais com sua aparência, fazendo questão de cortar o cabelo com seu barbeiro habitual e mudando o penteado com frequência.

Ao falar sobre isso, Gavi disse: "Quando eu era mais novo, não me importava muito com meu cabelo. Mas, com o passar dos anos, comecei a me preocupar mais com a minha aparência."