Estrela do Barcelona completa transferência para a Premier League

Um dos jogadores de destaque nas fileiras do Barcelona concluiu os trâmites de sua transferência para a Premier League durante a nova temporada.

Fabrizio Romano, especialista em mercado da bola, escreveu em sua conta na rede "X": "Ronald Araújo assinou os contratos de sua transferência para o Liverpool. O negócio está fechado".

Araújo havia viajado para Liverpool e passado pelos exames médicos ontem, domingo, deixando tudo pronto para o anúncio oficial de sua assinatura com o clube inglês.

Barcelona e Liverpool chegaram a um acordo definitivo sobre o empréstimo de Araújo na última sexta-feira, depois de o técnico alemão Hansi Flick informar ao jogador, na última terça-feira, que não contaria com ele como titular em seus planos para a nova temporada, e que, se quisesse jogar com regularidade, o melhor seria buscar outro clube que lhe garantisse o tempo de jogo desejado.

Araújo não hesitou em tomar sua decisão e rapidamente se juntou ao projeto de Iraola no Liverpool, que sofre com uma crise defensiva.