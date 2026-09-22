Segundo informações do jornal inglês Mirror, o técnico alemão dos Three Lions cogita convocar o ainda jovem Max Dowman, de apenas 16 anos, do Arsenal, saindo da equipe sub-19 para a seleção principal.

O motivo são as baixas por lesão de alguns profissionais antes dos próximos jogos internacionais da Nations League. Ao todo, cinco jogadores desfalcaram Tuchel, entre eles o astro do United Marcus Rashford, Declan Rice, do Arsenal, e Cole Palmer, do Chelsea.

O jovem Dowman pode ser chamado, e sua estreia na seleção poderia se tornar histórica. Aos 16 anos, ele se tornaria com folga o jogador mais jovem a entrar em campo pela equipe principal dos Three Lions. Até aqui, Theo Walcott detém esse recorde, já que tinha 17 anos e 75 dias em sua estreia.

No Arsenal, Dowman já vem atuando regularmente entre os profissionais. Seu primeiro jogo na Premier League foi em agosto de 2025, quando entrou contra o Leeds United e deu uma assistência logo de cara.

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Quais recordes Max Dowman já detém?

Além disso, o ponta-direita também detém o recorde de jogador mais jovem a atuar em uma partida da Champions League (em novembro de 2025, contra o Slavia Praga, com 15 anos, dez meses e quatro dias), além da marca de artilheiro mais jovem em um jogo da Premier League (em março de 2026, contra o Everton, com 16 anos e 73 dias).

No total, Dowman já pôde ganhar experiência em 15 partidas entre os profissionais dos londrinos, onde é visto como uma grande promessa para o futuro. Seu desempenho até aqui: três gols e uma assistência.

A Inglaterra estreia na Nations League no próximo sábado contra a seleção da Espanha. Os outros adversários durante a XXL pausa para jogos internacionais são a República Tcheca (29 de setembro), a Croácia (3 de outubro) e novamente os tchecos em 6 de setembro.