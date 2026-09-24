A estreia de Xavi Hernández como técnico da seleção holandesa rendeu um ponto. A Holanda empatou por 1 a 1 com a Alemanha, pela Liga das Nações, em jogo que também marcou a primeira partida de Jürgen Klopp à beira do campo como treinador da seleção. Felix Nmecha parecia encaminhar a vitória dos visitantes com seu gol no primeiro tempo, mas, já nos acréscimos, Cody Gakpo marcou o empate após uma assistência brilhante do estreante Ruben van Bommel.

Xavi escolheu Quinten Timber na Johan Cruijff ArenA, dando preferência ao meio-campista em vez de Joey Veerman. Pela Alemanha, Klopp promoveu sete mudanças em relação à última partida da Copa do Mundo e escalou, entre outros, o estreante Philipp Treu; Jamal Musiala foi cortado pouco antes do apito inicial e acabou substituído por Nadiem Amiri.

A Alemanha começou ameaçando, e Virgil van Dijk já precisou intervir nos primeiros minutos para impedir Karim Adeyemi de finalizar. Depois disso, a Holanda entrou melhor no jogo e chegou pela primeira vez ao gol alemão com Summerville e Timber, embora as tentativas ainda não tenham levado perigo real.

Aos 12 minutos, a Holanda pensou ter saído na frente. Van Dijk marcou de cabeça após cobrança de escanteio, mas o VAR chamou o árbitro Alejandro Hernández ao monitor porque Brobbey teria atrapalhado o goleiro Ter Stegen. O gol acabou anulado, e o placar seguiu em 0 a 0.

Na metade do primeiro tempo, Timber e Jan Paul van Hecke receberam cartão amarelo, e depois a Alemanha passou a lidar com um problema por lesão. Kai Havertz precisou deixar o campo depois de meia hora, após uma pancada no joelho dada por Timber, e foi substituído por Younes Ebnoutalib, que pouco depois de entrar testou Verbruggen com uma finalização no canto curto.

Não muito depois, a Holanda também sofreu com um problema físico. Brobbey caiu com uma lesão muscular e, enquanto o atacante estava no gramado, a Alemanha aproveitou: aos 32 minutos, Nmecha apareceu no lugar certo dentro da área e bateu para fazer 1 a 0. Brobbey não pôde continuar e foi substituído por Mexx Meerdink, que assim fez sua estreia pela seleção holandesa.

Antes do intervalo, a Holanda escapou de sofrer uma desvantagem maior quando Adeyemi chutou por cima com o gol vazio, em uma chance gigantesca. Do outro lado, Summerville teve uma boa oportunidade de empatar após cruzamento de Denzel Dumfries, mas seu cabeceio saiu sem força, enquanto depois disso Ter Stegen evitou gols tanto de Gakpo quanto de Micky van de Ven.

Depois do intervalo, a Holanda passou a pressionar cada vez mais a Alemanha, e Xavi colocou Joey Veerman no lugar de Timber. A seleção holandesa ficou cada vez mais forte. Dumfries parou em Ter Stegen após boa jogada de Meerdink, e depois o próprio estreante ficou duas vezes perto do empate: primeiro, passou por pouco por um cruzamento rasteiro de Dumfries e, mais tarde, finalizou de um ângulo difícil, com desvio em Ter Stegen, na trave.

Na reta final, Ruben van Bommel pôde fazer sua estreia como jogador da seleção holandesa, enquanto seu companheiro de PSV, Guus Til, também entrou. A Alemanha parecia levar a vantagem até o fim, até que Van Bommel apareceu aos 92 minutos. O jogador do PSV desarmou Serge Gnabry e, na sequência, levantou uma bola espetacular de trivela para Gakpo, que completou de primeira para fazer 1 a 1.

Til ainda teve uma chance gigantesca de cabeça para marcar o gol da vitória, mas mandou para fora. Assim, a Holanda escapou da derrota no apagar das luzes, e a primeira partida de Xavi e Klopp como técnicos de seleção terminou empatada.