Dono do PSG sobre Neymar: "Ninguém o obrigou a vir para cá"

Mandatário subiu o tom e disse não tolerar mais estrelismo no clube e avisou que as cobranças serão maiores para o elenco

O dono do , Nasser Al Khelaifi vem adotando uma postura diferente. Normalmente mais discreto em suas declarações, o catari mudou o tom e avisou que as cobranças em cima do elenco da equipe. Ele Além disso, mandou um recado direto e claro a Neymar, que vem sendo uma das principais fontes de polêmicas desde sua chegada a Paris.

"Quero jogadores dispostos a dar tudo para defender a honra dessa camisa e quero que se unam no projeto do clube. Aqueles que não quiserem ou não entenderem, nós vamos ver e conversar. Claro que há contratos que deverão ser respeitados, mas agora a prioridade é a união total pelo nosso projeto. Ninguém obrigou Neymar a vir para cá. Ninguém o empurrou. Ele veio sabendo que chegaria a um projeto", disparou Al Khelaifi.

As declarações do mandatário coincidem com as especulações que surgiram de que o PSG estaria disposto a vender Neymar, que já vem sendo apontado para uma possível volta à .

Porém, também fez questão de tranquilizar os torcedores do time de Paris ao garantir a permanência da jovem estrela Kylian Mbappé.

"Mbappé estará 200% no PSG na próxima temporada", avisou o catari à France Football.

Claramente frustrado com os rumos que o PSG vem tomando nas últimas temporadas e com a excessiva exposição midiática de vários jogadores, Al Khelaifi falou grosso e disse que não vai mais tolerar comportamento de celebridade dentro do grupo.