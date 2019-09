Cirino explica drible que sacramentou título para o Athletico: “tirei uma carta da manga”

O atacante saiu do banco de reservas e deixou seu nome na história da Copa do Brasil, ao dar uma bela assistência para Rony

Marcelo Cirino saiu do banco de reservas para entrar na história da Copa do . O atacante entrou no lugar de Marco Ruben, no segundo tempo, quando a final contra o Inter estava empatada em 1 a 1 – resultado que já dava o título ao Furacão por causa da vitória no duelo de ida -, e no último lance da partida deu um drible espetacular antes de tocar para o gol de Rony sacramentar a vitória por 2 a 1 e título inédito.

Já em meio às comemorações, Cirino explicou o lance. Ou melhor, tentou: “uma jogada inexplicável, onde eu sabia que estava atacando e levei a bola pro fundo, mas vieram dois jogadores e tive que tirar uma carta da manga, e graças a deus deu tudo certo”, disse aos microfones do SporTV.