Este é o verdadeiro motivo pelo qual o gol de Van Dijk contra a Alemanha foi anulado

O gol com o qual Virgil van Dijk pensou ter colocado a seleção da Holanda em vantagem sobre a Alemanha na noite de quinta-feira foi anulado por um motivo diferente do que se imaginava inicialmente. Segundo a revista alemã Kicker, o lance não foi invalidado por causa de uma falta de Brian Brobbey em Marc ter Stegen, mas por outra razão.

A Holanda pensou ter marcado o gol de abertura na Johan Cruijff ArenA pouco depois dos dez minutos. Van Dijk desviou de cabeça no primeiro pau um escanteio cobrado por Cody Gakpo, e a bola entrou no gol no segundo pau, fora do alcance de Ter Stegen.

O árbitro Alejandro Hernández Hernández confirmou o gol em um primeiro momento, mas depois foi chamado pelo VAR para revisar o lance. Após ver as imagens à beira do campo, o espanhol decidiu anular o gol.

Inicialmente, imaginava-se que Brobbey fosse o motivo do gol anulado, por ter atrapalhado Ter Stegen em sua tentativa de chegar à bola. Segundo a Kicker, porém, informações da federação alemã de futebol, a DFB, mostram que Hernández Hernández tinha outro motivo para sua decisão.

Brobbey estaria em posição de impedimento no momento em que Van Dijk tocou na bola de cabeça. Além disso, o árbitro entendeu que o atacante do Sunderland participava ativamente da jogada naquele momento, motivo pelo qual o gol do capitão da Holanda não pôde ser validado.

Para Brobbey, a partida ainda teve um desdobramento desagradável mais tarde, já que ele saiu lesionado após cerca de meia hora de jogo. Pouco depois, a Alemanha abriu o placar com Felix Nmecha, que superou o goleiro Bart Verbruggen de perto.

Na Holanda, esse gol também gerou frustração, porque a Alemanha seguiu jogando enquanto Brobbey estava caído no círculo central, sentindo dores. Por muito tempo, o 1 a 0 de Nmecha pareceu suficiente para a vitória da seleção alemã em Amsterdã.

No entanto, a Holanda conseguiu empatar nos acréscimos com uma bela jogada. O estreante Ruben van Bommel avançou pela ponta esquerda e cruzou de trivela, antes de Gakpo aparecer no segundo pau para definir o placar final em 1 a 1 com um bonito voleio.





NOS



