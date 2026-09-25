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Virgil van Dijk (Niederlande, 04) erzielt ein aberkanntes Tor gegen Marc Andre Ter Stegen (Deutschland, 01). Niederlande vs. Deutschland, Fussball, UEFA Nations League, 01. Spieltag, Gruppe B, Saison 2026 2027, 24.09.2026 Niederlande vs. Deutschland, Fussball, UEFA Nations League, 01. Spieltag, Gruppe B, Saison 2026 2027, 24.09.2026 Amsterdam Copyright: xEibner-Pressefoto ThomasxHaeslerx EP_THRImago
Jeroen van Poppel
Traduzido por

Este é o verdadeiro motivo pelo qual o gol de Van Dijk contra a Alemanha foi anulado

Países Baixos x Alemanha
Países Baixos
Alemanha
Liga das Nações A
V. van Dijk

O gol com o qual Virgil van Dijk pensou ter colocado a seleção da Holanda em vantagem sobre a Alemanha na noite de quinta-feira foi anulado por um motivo diferente do que se imaginava inicialmente. Segundo a revista alemã Kicker, o lance não foi invalidado por causa de uma falta de Brian Brobbey em Marc ter Stegen, mas por outra razão.

A Holanda pensou ter marcado o gol de abertura na Johan Cruijff ArenA pouco depois dos dez minutos. Van Dijk desviou de cabeça no primeiro pau um escanteio cobrado por Cody Gakpo, e a bola entrou no gol no segundo pau, fora do alcance de Ter Stegen.

O árbitro Alejandro Hernández Hernández confirmou o gol em um primeiro momento, mas depois foi chamado pelo VAR para revisar o lance. Após ver as imagens à beira do campo, o espanhol decidiu anular o gol.

Inicialmente, imaginava-se que Brobbey fosse o motivo do gol anulado, por ter atrapalhado Ter Stegen em sua tentativa de chegar à bola. Segundo a Kicker, porém, informações da federação alemã de futebol, a DFB, mostram que Hernández Hernández tinha outro motivo para sua decisão.

Brobbey estaria em posição de impedimento no momento em que Van Dijk tocou na bola de cabeça. Além disso, o árbitro entendeu que o atacante do Sunderland participava ativamente da jogada naquele momento, motivo pelo qual o gol do capitão da Holanda não pôde ser validado.

Para Brobbey, a partida ainda teve um desdobramento desagradável mais tarde, já que ele saiu lesionado após cerca de meia hora de jogo. Pouco depois, a Alemanha abriu o placar com Felix Nmecha, que superou o goleiro Bart Verbruggen de perto.

Na Holanda, esse gol também gerou frustração, porque a Alemanha seguiu jogando enquanto Brobbey estava caído no círculo central, sentindo dores. Por muito tempo, o 1 a 0 de Nmecha pareceu suficiente para a vitória da seleção alemã em Amsterdã.

No entanto, a Holanda conseguiu empatar nos acréscimos com uma bela jogada. O estreante Ruben van Bommel avançou pela ponta esquerda e cruzou de trivela, antes de Gakpo aparecer no segundo pau para definir o placar final em 1 a 1 com um bonito voleio.


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