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Spain Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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“Este é o pior momento”... Nico Williams surpreende o Barcelona mais uma vez

Barcelona x Athletic Bilbao
Barcelona
Athletic Bilbao
La Liga
N. Williams
I. Williams
Espanha x Argentina
Espanha
Argentina
Copa do Mundo
Espanha
Gana
Argentina
EUA

"... meu irmão já não é mais uma criança"

Nico Williams voltou a falar sobre o verão excepcional que viveu no ano passado, relembrando os bastidores da decisão que ocupou os círculos do futebol por meses.

Nico Williams relembrou o fracasso de sua transferência para o Barcelona no verão passado e, em seguida, a assinatura de um novo contrato de longo prazo com o Athletic Bilbao, válido até 2035.

O jogador da seleção espanhola disse no documentário transmitido pela RTVE: “Foi um ano atípico para mim. Foi um verão muito difícil; eu e minha família passamos por uma pressão enorme e, no fim das contas, não foi nada fácil”.

Por sua vez, seu irmão e capitão do Athletic de Bilbao, Iñaki Williams, explicou que os rumores constantes sobre a transferência de Nico para o Barcelona tornaram a tomada de decisão ainda mais difícil.

Ele disse: “Se meu irmão não tomasse sua decisão da noite para o dia, ou se ficasse em silêncio, ou precisasse refletir sobre o que, para ele, era uma mudança radical em sua vida, para alguns parecia que ele estava agindo de forma errada”.

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De acordo com o jornal *Sport*, Iñaki também revelou algumas situações pelas quais a família passou durante esse período, dizendo: “O pior momento foi quando o mural foi vandalizado, especialmente quando meu irmão voltou das férias com a namorada e descobrimos que o vidro do carro estava quebrado”.

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E acrescentou: “As notícias contraditórias na mídia aumentaram a confusão e a incerteza”.

O capitão do Bilbao também relembrou o momento em que Nico lhe comunicou sua decisão final, dizendo: “Ele me ligou por videochamada. Estávamos em Ibiza, e ele me disse: ‘Iñaki, decidi ficar’. Eu respondi: ‘Você está brincando?’ Depois, disse à minha esposa: ‘Esse garoto cresceu, meu irmão não é mais uma criança’”.

Um ano depois desses acontecimentos, Nico confirmou que continua convencido de que tomou a decisão certa, apesar do Barcelona ter conquistado o título da La Liga.

Ele disse: “Tomei a decisão certa. Prefiro ficar neste clube do que ganhar cinco títulos da Liga dos Campeões ou dois da La Liga, e isso já ficou provado”.

O jogador de 24 anos está atualmente com a seleção espanhola na Copa do Mundo de 2026 e deve fazer parte da escalação da “La Roja” na final contra a Argentina, no próximo domingo.

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