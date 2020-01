Mídia espanhola crava: Barcelona tentará o retorno de Neymar após o fim da temporada

Clube estaria disposto a fazer nova investida pelo brasileiro, que está prestes a completar três anos no PSG

O ano é novo, mas a notícia é velha. De acordo com a mídia espanhola, o voltará a tentar o retorno de Neymar após o fim da temporada. O brasileiro, que está próximo de completar seu terceiro ano no , foi capa de dois jornais esportivos na Catalunha.

Segundo o jornal Sport, Neymar já estaria preparando seu retorno ao Barcelona e teria uma estratégia para deixar Paris, mas a Fifa deve impor uma indenização ao jogador para que ele fique "livre".

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Já o Mundo Deportivo destacou que a ideia de Neymar no Barça em 2020 voltou a ter força após o clube considerar que Mbappé e Harry Kane, por exemplo, são "intransferíveis".

🗞️ La portada del jueves 2 de enero



🆙 'Neymar sube'https://t.co/chxtPnLHHP pic.twitter.com/odl96QPHrb — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) January 1, 2020

Outro diário que abordou Neymar foi o Marca, que assim como as outras mídias, também ressaltou que os "peso-pesados" do elenco culé, como Messi e Suárez seriam completamente favoráveis ao retorno do brasileiro.

Mais artigos abaixo

Por fim, o jornal AS fez um contraponto e noticiou que Neymar teria voltado a se sentir querido no PSG. A publicação informa que o brasileiro, que fez nove gols e deu seis assistências na , teria se dado conta de que forçar sua saída o teria prejudicado e que suas boas atuações o reaproximaram da torcida.

Resta agora aguardar pelo fim da temporada europeia para a pergunta ficar novamente no ar: onde Neymar irá jogar?