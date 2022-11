Luxo, modernidade e sustentabilidade: os estádios em que o Brasil irá jogar na Copa do Mundo do Qatar

Comandados de Tite disputarão as três partidas da fase de grupos em dois estádios recém construídos

A seleção brasileira estreia na Copa do Mundo na próxima quinta-feira (24), diante da Sérvia, pelo grupo G da Copa do Mundo do Qatar. A partida será disputada no estádio Lusail, palco também do terceiro jogo dos comandados de Tite, diante de Camarões. Contra a Suíça, na segunda rodada, a Canarinho jogará no Estádio 974.

A GOAL te mostra todos os detalhes dos dois estádios que receberão os primeiros jogos do Brasil na Copa do Mundo.

LUSAIL STADIUM

Construção luxuosa, feita exclusivamente para a Copa do Mundo do Qatar, o Lusail será o palco da estreia do Brasil no Mundial, diante da Sérvia. O estádio começou a ser construído em 2017 e foi finalizado em 2021, foi o último a ficar pronto para o torneio. A inauguração aconteceu no dia 9 de setembro de 2021, com a partida entre Al Hilal, da Arábia Saudita e Zamalek, do Egito, pela Supercopa Lusail.

O Lusail tem capacidade para 80 mil pessoas e será o palco também da grande final do torneio. A arena receberá jogos em todas as fases da competição. O estádio além de moderno é também sustentável e fica localizado na cidade de Lusail, construída especialmente para ser umexemplo de cidade do futuro.

A estrutura do estádio foi construída com método para minimizar a poluição do ar e a contaminação do solo. A arquitetura do estádio tem a fachada inspirada nas tigelas de tâmaras da época de ouro do artesanato islâmico, e iluminação feita para lembrar o fanar, uma lanterna local, conta com uma cobertura de painéis de energia solar (que vão alimentar o estádio e seus arredores) e acabamentos em prata, que impactaram muito no alto custo da construção, que ficou no valor de 2 bilhões de dólares.

Após a Copa do Mundo, segundo a FIFA, sua área interna se tornará um centro para instalações comunitárias com conjuntos habitacionais, restaurantes, clínicas médicas e escolas.

ESTÁDIO 974

É o estádio mais “diferente” da Copa do Mundo e leva este nome porque foi construído com exatos 974 containers, todos coloridos e com numeração. Curiosamente 974 também é o código internacional do Qatar.

🏟 Estádio "desmontável"?



O 974 Stadium, que receberá o duelo entre Brasil e Suíça, foi todo construído com contêineres e módulos de aço e será desmontado depois do Mundial. O material poderá ser usado para construir estádios menores ou até mesmo um igual em outro lugar. 🇶🇦 pic.twitter.com/cXzocJ1RfG — Copa Timeline ²⁰²² 🏆 (@copatimeline) November 15, 2022

O estádio 974 levou exatos quatro anos para ser construído e depois da Copa do Mundo ele será desmontado. A ideia do Qatar ao decidir por este tipo de construção era não deixar os famosos “elefantes-brancos” espalhado pelo país, como acabou acontecendo na Copa do Mundo do Brasil.

Algumas partes da construção como o teto e outros componentes serão reutilizados. O governo do Qatar acredita que o estádio será referência para construções futuras.