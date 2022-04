Jogos do Brasil na Copa do Mundo 2022: adversários, datas, horário e mais

A Fifa sorteou nesta sexta-feira (1) os grupos da Copa do Mundo do Qatar. O Brasil caiu no grupo G, junto com Sérvia, Suíça e Camarões.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A equipe comandada por Tite fará a sua estreia no Mundial diante da Sérvia, no dia 24 de novembro. O segundo compromisso será contra a Suíça e o terceiro contra a seleção de Camarões.

A Fifa ainda detalhará os horários e estádios de cada partida. A Copa do Mundo terá início no dia 21 de novembro e irá até 18 de dezembro.

Veja como ficaram os jogos do Brasil na primeira fase:

Quinta-feira - 24 de novembro

BRASIL x Sérvia

Segunda-feira - 28 de novembro

BRASIL x Suíça

Sexta-feira - 2 de dezembro

BRASIL x Camarões

O calendário do mata-mata da Copa do Mundo do Qatar também já está definido. Veja como ficaram as datas das partidas a partir das oitavas de final:

Oitavas de final: 03, 04, 05 e 06 de dezembro (12h e 16h de Brasília)

Quartas de final: 09 e 10 de dezembro (12h e 16h de Brasília)

Semifinais: 13 e 14 de dezembro (16h de Brasília)

Disputa do terceiro lugar: 17 de dezembro (12h de Brasília)

Final: 18 de dezembro (12h de Brasília)