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Rian Rosendaal
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Esta é a primeira escalação de Xavi na seleção da Holanda contra a Alemanha

Países Baixos x Alemanha
Países Baixos
Alemanha
Liga das Nações A

Xavi está diante de sua prova de fogo como técnico da seleção holandesa, que entra em campo contra a Alemanha na Liga das Nações. A escalação da Holanda já foi divulgada, com uma vaga entre os titulares para Quinten Timber chamando a atenção.

Robin Roefs vem jogando muito bem no Sunderland há algum tempo, o que frequentemente faz crescer o clamor para que ele receba uma chance debaixo das traves. Apesar disso, Bart Verbruggen segue como a primeira opção da Holanda também sob o comando de Xavi.

Denzel Dumfries recebe a preferência na lateral direita sobre Jurriën Timber, que ainda trabalha para retomar a forma física. Jan Paul van Hecke faz parceria com Virgil van Dijk, que segue na seleção e como capitão. Micky van de Ven é a peça mais à esquerda da defesa da Holanda.

Por causa da ausência de Frenkie de Jong e Jerdy Schouten, Xavi precisa quebrar a cabeça no meio-campo. Quinten Timber ganha uma vaga entre os titulares. Joey Veerman está de volta à Holanda após dois anos, mas começa no banco. Ryan Gravenberch e Tijjani Reijnders completam o meio-campo contra os alemães.

Crysencio Summerville mostrou serviço na Copa do Mundo e terá a chance de se provar como ponta direita. Brian Brobbey marcou um hat-trick contra o Manchester City e espera levar a grande fase para quinta-feira. Cody Gakpo terá a missão de abastecer o ataque pela esquerda.

Liga das Nações A
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Escalação da seleção holandesa: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Timber, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Brobbey, Gakpo

Escalação da Alemanha: Ter Stegen; Treu, Tah, Schlotterbeck, Brown; Kimmich, Musiala, Nmecha; Schade, Havertz, Adeyemi

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