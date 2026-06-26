Está decidido... O Real Madrid se rende diante de Nico Baz

Os dirigentes do Real Madrid aceitaram a decisão de Nico Baz, meio-campista do Como, de não retornar ao time do Real Madrid neste verão.

Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências, escreveu em sua conta na rede “X”: “Exclusivo... O Como chega a um acordo para a compra definitiva de Nico Baz do Real Madrid... O negócio está fechado”.

O especialista em mercado de transferências acrescentou: “Foi alcançado um acordo entre os dois clubes, pelo qual o Como voltará a adquirir Nico Baz do Real Madrid pela segunda vez”.

E concluiu: “Nico queria ficar no Como, mas o Real Madrid manterá o controle sobre o destino do jogador por meio de uma cláusula que permite ao clube recomeçá-lo no futuro”.

Nico Baz havia chegado ao Como há duas temporadas, vindo do Real Madrid, com o clube mantendo o direito de readquirir o jogador argentino.

Baz teve a oportunidade de jogar bastante pelo Como, tornando-se uma das estrelas do time italiano nas duas últimas temporadas, e conseguiu levá-lo à Liga dos Campeões na próxima temporada.

Relatos anteriores já haviam indicado que Nico Baz recusou voltar ao Real Madrid depois que o clube assinou contrato com Bernardo Silva em uma transferência sem custos, a pedido direto do novo técnico José Mourinho.



