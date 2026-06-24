Os organizadores de eventos na cidade de Seattle, nos Estados Unidos, mantêm a decisão de realizar a celebração “Pride Match” em solidariedade à comunidade LGBT, conforme planejado, apesar da oposição do Egito e do Irã, que se enfrentarão na manhã do próximo sábado, horário de Greenwich, nas disputas da Copa do Mundo de 2026.

Seattle é conhecida por ser uma das cidades americanas que mais celebra a comunidade LGBT, e a comemoração do mês de junho é considerada um dos maiores e mais importantes eventos do “Pride” nos Estados Unidos.

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Antes do sorteio da Copa do Mundo de 2026, em dezembro passado, o comitê organizador local decidiu incluir a partida de 26 de junho entre os eventos do “Pride Match”. No entanto, os resultados do sorteio colocaram o Egito e o Irã nesse confronto, o que gerou ampla polêmica devido às posições dos dois países em relação às questões relacionadas à homossexualidade.

A Federação Egípcia de Futebol solicitou à sua contraparte internacional (FIFA) que não organizasse nenhum evento relacionado ao “Pride”, considerando que isso entra em conflito com os valores culturais e religiosos da sociedade egípcia. Da mesma forma, a Federação Iraniana apresentou uma objeção oficial semelhante.

Apesar dessas objeções, os organizadores em Seattle afirmam que o evento será realizado conforme planejado. Heda McLendon, membro do Comitê Organizador Local da Copa do Mundo em Seattle, declarou à agência “Reuters”:

“A Copa do Mundo vai chegar e passar em três semanas. Já a celebração do Pride… acontece nesta semana há mais de 50 anos. Vai acontecer nesta semana e vai continuar por muito tempo depois do fim da Copa do Mundo.”

Por sua vez, um porta-voz da FIFA afirmou que o “Pride Match” é uma iniciativa da cidade-sede e não um evento organizado pela Federação Internacional de Futebol.