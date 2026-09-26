Klopp havia chamado Florian Wirtz inicialmente apenas para o segundo grupo para os jogos da Liga das Nações contra a Sérvia (em casa) e a Grécia (fora). Por causa da ruptura de fibra muscular de Jamal Musiala no aquecimento antes do duelo com a Holanda, Klopp o trouxe mais cedo para o seu elenco.

Ao ser perguntado em uma entrevista coletiva no sábado se Wirtz já seria um candidato direto a titular no jogo em casa contra a Grécia, no domingo, em Augsburg, o novo técnico da seleção riu alto e respondeu: "Isso seria realmente pesado. Ele soube disso ontem de manhã, chegou aqui ontem à noite e aí nós diríamos: já que você está aqui mesmo, vai lá e joga logo. Isso certamente seria a coisa mais errada que poderíamos fazer agora."

Wirtz havia se transferido no verão de 2025 do Bayer Leverkusen para o ex-clube de Klopp, o Liverpool, por 125 milhões de euros. Sua primeira temporada foi irregular, e depois ele fez uma Copa do Mundo fraca com a seleção alemã. Atualmente, Wirtz é titular no meio-campo ofensivo do Liverpool, mas ainda segue em busca de sua melhor forma.

Por conta da configuração especial de ser ex-treinador dos Reds, não faria "o menor sentido" falar sobre a situação de Wirtz no Liverpool, avaliou Klopp. "Isso iria longe demais e criaria manchetes que realmente não queremos criar agora. Não importa o que eu dissesse, positivo ou negativo, isso seria algo enorme neste caso."

"Wirtz chegou ao Liverpool no momento mais desfavorável possível"

Apesar desse aviso, Klopp acabou falando em seguida de forma detalhada sobre Wirtz. "As qualidades futebolísticas de Flo Wirtz estão acima de qualquer dúvida", declarou Klopp. "Vamos trabalhar juntos para que ele consiga colocá-las em campo novamente em um ritmo de três em três dias. O que pudermos fazer para contribuir com isso, vamos absolutamente tentar. De forma geral, acho que ele está em um caminho muito bom. Mas o mundo em que vivemos é basicamente assim: para as pessoas, nunca vai rápido o suficiente."

Segundo Klopp, Wirtz chegou ao Liverpool em 2025 no "momento mais desfavorável possível. Com isso, não quero dizer que o Liverpool tenha sido campeão no ano anterior, e sim que se trata da morte trágica de Diogo Jota. Ele chegou a um time com muitíssimos jogadores para os quais, naquele momento, o futebol havia compreensivelmente caído muito na lista de prioridades. Aí você chega como jogador novo e todos imediatamente esperam que alguém tire as castanhas do fogo. Isso é impossível. Este ano passou, e ele certamente aprendeu muito. Agora estamos em uma nova temporada com um novo treinador."

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Como foi o início de temporada do Liverpool e de Wirtz?

Depois de uma temporada sem títulos, o Liverpool se separou de Arne Slot no verão, e Andoni Iraola assumiu como sucessor. Após cinco jogos, o Liverpool ocupa a sexta colocação da Premier League, com nove pontos. Além disso, conseguiu vitórias na estreia da Copa da Liga contra o Tottenham Hotspur e da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid. Wirtz começou como titular em seis dos sete jogos oficiais disputados até aqui e soma uma assistência.

Segundo Klopp, Wirtz está "fisicamente em um estado muito bom", mas o Liverpool "agora está novamente se encontrando. Jogadores ofensivos sempre precisam de um time funcionando, que organize todo o entorno. Quando você está sempre em foco, não é fácil", disse Klopp, lembrando suas palavras iniciais: "Já falei muito demais sobre isso. Espero ter permanecido genérico o suficiente."

Por fim, ele declarou: "Foi simplesmente uma configuração muito desfavorável. Mas todos os que amam futebol continuam vendo que jogador extraordinário ele é. Não podemos fazer mais do que integrá-lo ao nosso time com tempo suficiente de treino e, pouco a pouco, dar a ele segurança, uma boa sensação e, no melhor dos casos, experiências de sucesso, para depois enviá-lo de volta ao Liverpool."