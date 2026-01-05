Esporte de Patos x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copinha 2026

Esporte de Patos e Cruzeiro se enfrentam nesta terça-feira (6), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Dr. José Lancha Filho, em Franca (SP), pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. A partida terá transmissão ao vivo do canal Xsports (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

Em busca do segundo título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Cruzeiro conquistou a competição pela primeira vez em 2007, ao levar a melhor sobre o São Paulo na final, com o placar empatado em 1 a 1 no tempo regulamentar e 6 a 5 nos pênaltis. Na atual edição da Copinha, a Raposa integra o Grupo 13, ao lado de Franca, Barra e Esporte de Patos.

Do outro lado, o Esporte de Patos disputa a Copa São Paulo de Futebol Júnior pela primeira vez em sua história.

Na primeira rodada, o Cruzeiro ganhou de 3 a 0 do Barra-SC, enquanto o Esporte de Patos perdeu do Francana por 1 a 0.

A primeira fase da Copinha conta com 128 times divididos em 32 grupos, sendo que os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para a etapa seguinte. A partir daí, o torneio passa a ser disputado em sistema de mata-mata até a final, marcada para o dia 25 de janeiro.

Esporte de Patos: Bruno Souza; José Carlos, Marcelo Oliveira, Francisco Sousa e Fernando Lima; José Gabriel, Antonyel e Iran; Mikael, Gabriel Xavier e Pedro Gean. Técnico: Fábio da Silva

Cruzeiro: Vitor Lamounier; Ivanilson, João Cervi, Kelvin e Alessandro; Gustavinho, Gustavo Zago e Eduardo Pape; Fernando, Felipe Morais e Pablo. Técnico: Mairon César

Desfalques

Esporte de Patos

Sem desfalques confirmados.

Cruzeiro

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: terça-feira, 6 de janeiro de 2026

terça-feira, 6 de janeiro de 2026 Horário: 20h30 (de Brasília)

20h30 (de Brasília) Local: Estádio Dr. José Lancha Filho - Franca, SP

