O jovem atacante Carlos Espí viveu 48 horas de sonho, transformando-se em apenas dois dias de alguém que estava prestes a se transferir para a Premier League inglesa em um jogador do Real Madrid, fazendo sua primeira aparição sob o comando do técnico José Mourinho, antes de falar com a imprensa após o amistoso contra a Fiorentina.

Segundo o jornal espanhol Marca, Espí comentou sobre sua semana alucinante ao assinar com o Real e estrear em questão de dias, dizendo: "Sinto que sou o homem mais feliz do mundo, foram três dias impossíveis de explicar e estou muito feliz".

Sobre como viveu os últimos detalhes, Espí disse: "Não completei nem 72 horas em Madri, treinei com meus companheiros, participei da minha primeira partida e estou muito feliz".

A respeito de sua reação ao receber a ligação do Real Madrid, Espí declarou: "No início fiquei chocado e não acreditei, mas no fim era verdade. Mourinho não me ligou, mas me recebeu pessoalmente, e eu ainda não tinha passado nem um minuto na cidade esportiva".

Questionado sobre o que o técnico lhe pediu quando entrou em campo, o jovem atacante respondeu: "Ele me pediu para ser eu mesmo, para estar dentro da área porque a partida estava complicada, e para dar tudo de mim".

Sobre o que pode oferecer ao Real Madrid, Espí acrescentou: "Isso é um sonho, estou aqui para ajudar meus companheiros, dar o máximo de mim e aproveitar todas as oportunidades que o técnico me der".

Sobre se conseguiu conversar com sua família, Espí disse: "Vi meus pais, mas ainda não vi meus amigos nem o resto da minha família. Estava muito surpreso, enviando fotos da camisa e tudo, e estou muito feliz".

A respeito de se havia contado a alguém sobre sua transferência para o Real Madrid quando estava proibido de divulgar isso, Espí explicou: "Não, não contei a ninguém. Foi uma semana cheia de muita pressão, porque é um desejo e uma notícia que qualquer jogador quer, e todos me perguntavam e eu não podia dizer nada. Foi um pouco demais, mas estou muito feliz".

Sobre os sonhos que busca realizar, o jovem atacante declarou: "Primeiro, conquistar minutos em campo, ganhar títulos, alcançar vitórias em muitas partidas, estrear no estádio Santiago Bernabéu, e tudo o que qualquer jogador deve fazer aqui".

Sobre se conhecia alguém dentro do vestiário, Espí mencionou: "Os jogadores jovens cuidam muito de mim. O Juan Martínez eu já conhecia antes, somos amigos de Tabernes. E todos os jogadores do time principal me surpreenderam: Arda Güler, Díaz, Valverde, Carreras, e todo mundo".

Questionado se a faixa em sua mão era uma imitação de Karim Benzema, Espí respondeu: "Uso há três anos porque nunca me trouxe azar. É apenas uma questão de otimismo".

Sobre se estabelece um número específico de gols, Espí afirmou: "Não, não estabeleço um número específico. Vou dar tudo de mim em troca da confiança que me depositam, e para ajudar o Real Madrid em qualquer coisa".

Espí encerrou sua fala abordando a possibilidade de dividir o ataque com Kylian Mbappé e Vinícius Júnior, esclarecendo: "Eles estão entre os melhores do mundo, e me ver ali ao lado deles é algo indescritível e único, e estou muito feliz".